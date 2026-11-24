Apie tai savo „Facebook“ paskyroje antradienį pranešė pats A. Lašas. Rektoriaus sprendimą LRT naujienų portalui taip pat patvirtino KTU atstovas Mantas Lapinskas.
A. Lašas socialiniame tinkle nurodė, kad taip universiteto Akademinės etikos kolegija ir rektorius jam „siūlo patylėti, net kai visuomeninis interesas yra visiškai priešingas“.
„Ką gi... turiu nuvilti. Tokiais atvejais patylėti nemoku ir nesiruošiu. Skirkit man kad ir dešimt tų nuobaudų, atleiskit iš dekano pareigų ar dar kažkaip bauskit, bet nesiruošiu tylėti“, – teigė akademikas.
BNS rašė, kad jam skirti papeikimą KTU Akademinės etikos kolegija lapkritį rekomendavo nustačiusi, kad A. Lašas, viešai kritikuodamas V. Valentinavičių, pažeidė akademinės etikos principus.
Kolegija nagrinėjo A. Lašo birželį paskelbtą „Facebook“ įrašą, kuriame jis teigė, kad V. Valentinavičius konstruktyviai dirbti komandoje gali „tik trumpam“, yra linkęs į konfliktus ir nepagarbą.
Dekanas taip pat tvirtino, kad V. Valentinavičius dėl asmeninių ambicijų nusigręžė nuo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir pasuko link socialdemokratų, kurie „nusprendė dosniai atsilyginti“.
Kolegija konstatavo, kad dalis viešų A. Lašo teiginių peržengė profesinio vertinimo ribas ir buvo nesuderinami su akademinės bendruomenės nariams taikomais pagarbios komunikacijos standartais.
Tačiau ji nematė pagrindo spręsti, jog dekanas skleidė melagingą informaciją, vykdė mobingą ar sąmoningai siekė diskredituoti V. Valentinavičių.
Žvalgybos kontrolieriumi V. Valentinavičių Seimas paskyrė birželio pabaigoje, jis prisiekė liepos viduryje.
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