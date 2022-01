„Kristinos veterinarijos centro“ gydytojams – baisūs panevėžiečių kaltinimai

Atsiprašymo – nesulaukė

„Triušiui reikėjo operuoti dantis, todėl lankėmės šioje veterinarijos klinikoje. Po operacijos, triušis išsidraskė siūles, tad vėl buvome nuvažiavę pas veterinarę. Reikėjo išvalyti žaizdą, tad mūsų mylimą augintinį primigdė, nors jau po pirmos operacijos jis sunkiai atsikėlė. Prieš antrąjį kartą veterinarės paklausėme, ar tai tikrai saugu, bet mus patikino, kad viskas bus gerai. Na, ir po narkozės triušis – nebeatsikėlė, atgaivinti nepavyko. Baisu, kai paskambino ir pasakė, kad galime pasiimti triušį, nes jo nebėra“, – pasakojo panevėžietė Loreta.

„Veterinarė Kristina tiesiog nužudė mūsų triušį. Kai atvažiavome pasiimti jo, paprašėme ligos išrašo, o ji net neatsiprašė. Įdėjo gyvūnėlį į dėžutę. Išeinant, specialiai paklausiau, ar reikia susimokėti. Dar už vaistus išdrįso paprašyti 10 eurų. Mūsų šeimos narį užmigdė be mūsų sutikimo. Turiu pabrėžti, kad prieš narkozę, veterinarė prisiėmė atsakomybę, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo mylimo augintinio netekusi moteris.

Nebuvo pritaikytas tinkamas gydymas

Su skaudžia patirtimi „Kristinos veterinarijos centre“ susidūrė ir kita moteris.

„Mirė mano mažylė, 8 mėnesių nesulaukusi amerikiečių veislės mergytė. Istorija tokia, kad mažylei, dieną prieš, pastebėjome, kad kraujuoja iš dantenų ir šlubuoja viena kojytė. Nuvažiavome į šią veterinarijos kliniką. Taip atsainiai apžiūrėjo, liepė valyti dantis, nes turbūt jautrios dantenos ir davė vaistų nuo kojytės. Kitą dieną mūsų mergytė nebeatsistojo, skubiai vėl vežėme į tą pačią kliniką. Ką gi, padarė kraujo tyrimus. Aišku, pačiai reikėjo klausti, kokie rezultatai. Pasakė, kad arba babeozė, arba apsinuodijimas žiurknuodžiais. Tad davė vitamino K tablečių ir suleido vaistų nuo babeozės bei liepė ateiti kitą dieną. Taigi, grįžome namo, sugirdžiau vitaminų, bet mažylė tiesiog akyse silpo.

Pasiskambinau į kitą veterinarijos kliniką. Mus skubiai priėmė. Gydytojai parodėme „Kristinos veterinarijos centre“ darytus kraujo tyrimų. Veterinarė išsigando, nes skubiai reikėjo kraujo perpylimo, kadangi kraujas visiškai nekreša. Vėliau paaiškėjo, kad tai apsinuodijimas žiurknuodžiais. Skubiai užsakė kraujo ir kraujo plazmos Kaune. Vyras išskubėjo jo parvežti, o šunytė geso mano akyse. Labai sunku buvo tai matyti, deja, kai atvežė kraują, jau buvo per vėlu. Jos plaučiai buvo apsemti krauju, nebespėjome“, – istoriją pasakojo Donata (tikrasis vardas redakcijai žinomas).

Moteris piktinosi ir tuo, kad jos nebuvo atsiprašyta, o pinigai už suteiktas paslaugas taip pat nebuvo grąžinti. „Tai išvada tokia, jog mes kreipėmės į „Kristinos veterinarijos centro“ gydytojus prieš pusantros dienos iki netekties, o jie neišmanė savo darbo. Kur ji žiūri, kai daro tyrimus?“, – pridūrė ji.

Sutartis pasirašoma iš anksto

Tuo tarpu „Kristinos veterinarijos centro“ vadovė K. Mačernyte-Misevičienė naujienų portalui JP pabrėžė, kad visuomet su klientais yra pasirašoma sutartis, kurioje jie automatiškai sutinka su visomis ateityje vykdomomis chirurginėmis ir nechirurginėmis intervencijomis.

„Dėl to, mūsų klinikoje yra taikoma sutartis, paruošta teisininkų, kad nereikėtų kaskart pasirašinėti sutikimų. Beje, triušiukas, apie kurį pasakoja panevėžietė, jau buvo su matomais apsigimimais. Tikėtina, kad buvo ir nematomų apsigimimų. Jam jau buvo anksčiau taikytos narkozės. Paskutinį kartą jis neatsikėlė suleidus vos pusė dozės. Ligos istorijoje viskas aiškiai parašyta ir šeimininkams buvo ne kartą sakyta, kad triušiuko sėklidės nenusileidusios, nors tai retai nutinka triušiams. Taip pat buvo galvos deformacijos. Šeimininkai to nesureikšmino. Jie, ko gero, neatidžiai perskaitė sutartį, nes pagal ją, šeimininkai turi į klinikos vadovą kreiptis raštiškai ir nepavykus, per Ginčų komisiją išspręsti situacijos, jie tik tada gali kreiptis į žiniasklaidą“, – kalbėjo veterinarė.