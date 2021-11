Kriminalinė Lietuva: pirmaujame pagal žmogžudysčių skaičių – tai ženklas, kad visuomenėje negerai

Nusikalstamumas Lietuvoje turi dvi puses: viena vertus, per ilgus metus mažėjo vagysčių, viešoji erdvė darėsi saugesnė, tačiau iš kitos pusės mūsų šalis pirmauja pagal nužudymų skaičių Europoje. Be to, per pandemiją intensyviau darbavosi sukčiai, gyventojai dažniau disponavo narkotikais. Kriminologė atskleidė, kad prie nusikalstamumo prisideda ir alkoholio vartojimas. Be svaigiųjų gėrimų daugelis nusikaltimų nebūtų įvykę, sakė ji.