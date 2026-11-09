Krikščionių sąjunga jungiasi prie partijos „Lietuva – visų“, jai vadovaus Aleksandras Nemunaitis

Po susijungimo naujoji partija vadinsis Krikščionių sąjunga „Lietuva – visų“.
„Politikoje įprasta pabrėžti, kuo skiriesi net nuo žmonių, su kuriais iš esmės sutari. Mes su Rimantu pradėjome nuo paprastesnio klausimo: jeigu abu panašiai suprantame šeimą, jei politikoje remiamės krikščioniškomis vertybėmis, tai kodėl tuos pačius darbus turime dirbti atskirai?“ – pranešime cituojamas A. Nemunaitis.
Šeštadienį suvažiavimo delegatai taip pat patvirtino partijos programą, įstatus, simboliką ir išrinko valdymo organus. Reorganizavimo dokumentus ir naująjį pavadinimą dar reikės įregistruoti Juridinių asmenų registre.
Jungtinė politinė jėga save apibrėžia kaip centro dešinės krikščioniškosios demokratijos partiją. Jos programoje akcentuojama šeimos politika: siūloma garantuoti darželio vietą vaikams nuo pusantrų metų arba kompensuoti auklės ar privataus darželio išlaidas, plėsti pirmojo būsto paramą jaunoms šeimoms ir mažinti gyventojų pajamų mokestį vaikų auginantiems tėvams.
Taip pat siūloma plėsti slaugos namuose ir atokvėpio paslaugas, o dalį savivaldybių investicijų skirstyti suteikiant daugiau sprendimo galios seniūnijų gyventojams.
Ekonomikoje partija remiasi socialinės rinkos principais, o užsienio politikoje palaiko Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungoje.
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