Kretingos tarybos narys Ročys: nieko nepažeidžiau, bet 6 tūkst. eurų savivaldybei grąžinsiu

Teismo nutartis civilinėje ,,čekiukų" byloje viešai neskelbiama, todėl nėra iki galo aišku, kokias sumas ir už ką turi mokėti aukštas pareigas VDI einantis asmuo.

Klaipėdos apygardos prokuratūra buvo kreipusis į teismą dėl V. Ročio nepagrįsto praturtėjimo ir prašė priteisti daugiau nei 10 tūkst. 156 eurų priteisimo iš šio Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario.

„Kadangi atsakovas patikslino aplinkybes dėl automobilio kuro sąnaudų, įvertinus pateiktus įrodymus dėl kito šeimos automobilio ir jo naudojimo bei išmokėtos sumos už kurą, įvertinus pateiktus įrodymus dėl tarybos nario veiklos ir užimtumo ir pakartotinai perskaičiavus pateiktus apmokėjimui degalų kvitus, taikydamos tarpusavio nuolaidas, šalys taikos sutartimi susitarė, kad Vytauto Ročio grąžintina Kretingos rajono savivaldybės administracijai suma yra 6 039,44 eurai“, – informavo Klaipėdos apylinkės teismo atstovė Monika Vismantė.

Ročys: „Aš nieko nepažeidžiau“

Ieškovė Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė Kornelija Rušinaitė ir atsakovas V. Ročys sudarė taikos sutartį, pagal kurią V. Ročys Kretingos rajono savivaldybės administracijai įsipareigojo grąžinti daugiau nei 6 tūkst. eurų per 24 mėnesius pagal šalių sudarytų įmokų tvarką ir terminus.

Pernai rugsėjį tuomet veikęs Plungės apylinkės teismas priėmė nutartį dėl pinigų grąžinimo, ji nėra nuasmeninama, todėl nebuvo viešai skelbiama, Eltą informavo Klaipėdos apylinkės teismo atstovė M. Vismantė. Vėliau nutartis įsiteisėjo.

„Seniai buvo („čekiukų“ byla – ELTA), užmiršau jau“, – Eltai sakė V. Ročys, tačiau tuoj pat patikslino, kad teismo sprendimą vykdo.

V. Ročys: Taikos susitarimą vykdau, man nėra pareikšta jokių kaltinimų ar pažeidimų. Teismo nutartyje parašyta, kad aš nieko nepažeidžiau

ELTA: Kodėl tada jums reikia sumokėti pinigus, jeigu jūs nieko nepažeidėte?

V. Ročys: Todėl, kad toks susitarimas, teismo sutartyje yra parašyta, kad jokių nepripažinau pažeidimų, jeigu būtų pažeidimai, tai ir teismas taip būtų traktavęs.

ELTA: Bet pinigai priteisti, vadinasi, ne viskas buvo skaidru?

V. Ročys: Sakau apie pažeidimus, išklausykite, ką aš sakau, apie pažeidimus sakau. Aš nieko nepažeidžiau. Jeigu turite teismo sprendimą, paskaitykite, ten labai smulkiai viskas surašyta, ar aš kažką pažeidžiau ar nepažeidžiau.

ELTA: Nesijaučiate kaltas? Bet pinigus jums reikia grąžinti?

V. Ročys: Jūs norite pasakyti, kad mane prikalkit prie kryžiaus?

ELTA: Kaip manote, jūs tinkamai elgėtės?

V. Ročys: Teisme viskas yra sudėliota, surašyta, jūs ten paskaitykit. Jūs bandote man moralą skaityti. Buvo toks reglamentas, mes pagal tą reglamentą naudojom numatytas išlaidas, nėra mano pažeidimų. Aš naudojau tik savo mašinai.

ELTA: Bet pinigus mokėti reikia?

V. Ročys: Niekur nėra parašyta, kad aš pinigus panaudojau neteisėtai. Kaip buvo numatyta pagal reglamentą, aš ir naudojau. Viena kortelė, paskaitykit teismo nutartį, jūs bandote man moralus skaityti, yra pasirašyta taikos sutartis, aš ją vykdau, prokurorai man neturi jokių priekaištų.

ELTA: Jūsų pareigos, jūs dirbate dar Valstybinėje darbo inspekcijoje, tai svarbi įstaiga, jūs viešas asmuo.

V. Ročys: Gerai, svarbioje įstaigoje aš jau dirbu beveik 10 metų. Aš manau, kad mano darbdaviai vertina mano darbą. Jie davė užklausimą prokuratūrai, gavo atsakymą.

ELTA: Aš jums užduodu klausimus ir tikiuosi iš jūsų atsakymų.

V. Ročys: Aš jums atsakau: nė vieno pažeidimo nėra, todėl, kad aš elgiausi pagal reglamentą.

ELTA: Bet buvo išeikvota, jeigu jūs sutikote grąžinti?

V. Ročys: Pagal reglamentą aš nieko nepažeidžiau.

ELTA: Įdomiai išeina – jūs nieko nepažeidėte, bet jums reikia sumokėti pinigus?

V. Ročys: Kokio atsakymo jūs norėtumėte?

ELTA: Kaip jūs suprantate savo elgesį?

V. Ročys: Suprantu taip, kad aš nepažeidžiau nieko, kaip teismo nutartyje parašyta, kad nėra pažeidimų.

ELTA: Kaip atsitiko, kad jūs kažką viršijote?

V. Ročys: Jūs sakote viršijau? Čia jūsų nuomonė.

Prokuratūra prašė priteisti daugiau nei 10 tūkst. eurų

2024 metų balandį prokuratūra skelbė, kad V. Ročys 2019-2023 metų savivaldybės tarybos kadencijoje turėjo teisę gauti kompensaciją už išlaidas, susijusias su tarybos nario veikla, tačiau pateikė duomenis ir gavo kompensaciją už išlaidas, kurių realiai nepatyrė.

Anksčiau prokuratūros pateiktais duomenimis, V. Ročys, ieškinyje vertinamu laikotarpiu dirbęs VDI, nepagrįstai praturtėjo – teikė savivaldybės administracijai sąskaitas už jam nuosavybės teise nepriklausančių automobilių ,,Ford Focus“ ir ,,Mercedes-Benz“ remontą. Šių transporto priemonių remontas, anot prokuratūros, negali būti siejamas su tarybos nario patirtomis išlaidomis, todėl Plungės apylinkės teismo buvo prašoma priteisti 521 eurą iš šią sumą gavusio V. Ročio.

Anksčiau per tyrimą taip pat nustatyta, kad tarybos narys teikė Kretingos rajono savivaldybės administracijai kvitus, prašydamas kompensuoti jam išlaidas už degalus. Skirtingų rūšių degalai buvo perkami keliskart per dieną, dvi dienas iš eilės, mėnesio pabaigoje itin dideliais kiekiais. Vien per karantiną, esant apribotam judėjimui, minėtas asmuo dėl su tarybos nario veikla susijusios veiklos nurodė patyręs daugiau nei 2 tūkst. eurų išlaidų degalams.

Išanalizavusi V. Ročio pateiktus, išlaidas degalams patvirtinančius dokumentus, tarybos nario naudojamo automobilio ,,Volkswagen Touran“ transporto priemonės ridą bei kitus duomenis, prokuratūra konstatavo, kad minėtam asmeniui nepagrįstai išmokėti daugiau nei 9 tūkst. 616 eurų. Kaip nepagrįstai V. Ročiui kompensuotas išlaidas prokuratūra taip pat buvo pripažinusi 18 eurų mokėjimus telefonu.

VDI apie civilinę bylą sužinojo iš viešosios erdvės

VDI atsakyme Eltai teigė, kad dar 2024 m. pavasarį, pastebėjusi viešojoje erdvėje iškilusią situaciją, kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, siekdama išsiaiškinti aplinkybes.

„Gavusi oficialų Klaipėdos apygardos prokuratūros atsakymą, kad ikiteisminis tyrimas nepradedamas, VDI neturėjo teisinio pagrindo darbuotojo nušalinimui“, – atsakyme Eltai rašo VDI.

Ji taip pat teigia, kad svarbu pažymėti, kad pagal galiojančius teisės aktus valstybės tarnautojas nepraranda teisės eiti pareigas vien dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos, jei tam nėra nustatytų teisiniu pagrindu paremtų aplinkybių.

„Nepriekaištingos reputacijos principas pagal Valstybės tarnybos įstatymą taikomas tik tam tikrose situacijose, tačiau civilinėse bylose jis nėra vertinamas kaip pagrindas atleisti ar nušalinti valstybės tarnautoją. Suprantame, kad ši situacija gali kelti įvairių vertinimų, tačiau teisinėje valstybėje vadovaujamės įstatymais, užtikrindami teisės viršenybę“, – teigia VDI.