Kretingos rajone užsiplieskė ūkinis pastatas – į vietą skuba ugniagesiai

Kaip skelbia BPC 13.16 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Kretingos raj., Vydmantų sen., Vydmantų k., Saulės Tako g. dega ūkinis pastatas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos, Palangos, Klaipėdos ir Kretingos raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Šiuo metu, Kretingos r. ugniagesiai praneša, kad prie ūkinio pastato vis dar vyksta gesinimo darbai.
