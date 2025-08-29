Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kretingos rajone užsiplieskė ūkinis pastatas – į vietą skuba ugniagesiai

2025-08-29 13:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 13:36

Bendrasis pagalbos centras (BPC) praneša, kad šiandien per pietus Kretingos rajone užsidegė ūkinis pastatas. 

112 BNS Foto

Bendrasis pagalbos centras (BPC) praneša, kad šiandien per pietus Kretingos rajone užsidegė ūkinis pastatas. 

0

Kaip skelbia BPC 13.16 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Kretingos raj., Vydmantų sen., Vydmantų k., Saulės Tako g. dega ūkinis pastatas.

Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos, Palangos, Klaipėdos ir Kretingos raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

Šiuo metu, Kretingos r. ugniagesiai praneša, kad prie ūkinio pastato vis dar vyksta gesinimo darbai. 

