Krepšininkas gavo skaudžią pamoką: dėl gėjus niekinančio komentaro bylinėjosi teisme

Byla buvo pasiekusi net Europos Žmogaus Teisių Teismą, kuris priskyrė įžeidžiantį komentarą prie neapykantos kurstymo dėl seksualinės orientacijos.

Komentarai pasipylė po poros nuotrauka

Prieš 7 metus profesionaliam krepšininkui buvo pareikšti kaltinimai neapykantos kurstymu po to, kai jo vardu tinkle „Facebook“ pasirodė homoseksualius asmenis niekinantis komentaras „Invalidai fuuj sudegint juos“.

Įrašas socialinėje erdvėje buvo įkeltas 2014 m. gruodžio 9 d. maždaug 3.30 val. ryto.

Šis ir daugelis kitų neigiamų komentarų buvo įkelti po homoseksualų poros nuotrauka, kur pavaizduotas nukentėjusysis su draugu. Šiame kadre matyti, kad jiedu bučiuojasi.

Nuotrauka buvo skirta viešai peržiūrai. Ją publikavęs asmuo teigė, kad tai tiesiog paprasta poros nuotrauka, kad jis norėjo pasidalinti akimirka, o ne kažką suerzinti.

Atvaizdas internete sulaukė komentarų lavinos – iš viso jų buvo apie 900, iš kurių 65 – neigiamo pobūdžio, o dėl 30 komentarų pradėti tyrimai. Kai kurie pasisakymai nukentėjusįjį šokiravo, nes buvo žiaurūs, atvirai skatino neapykantą. Į juos vyras reagavo jautriai, jautė baimę.

Tyrimą pradėjo tik po EŽTT verdikto

Praėjus 3 dienoms po to, kai viešoje erdvėje pasirodė ir profesionalaus krepšininko vardu parašytas homoseksualus menkinantis komentaras, Lietuvos gėjų lygos valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko pateikė prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą.

Jis nurodė, kad galimai kurstyta neapykanta ir pažeistas baudžiamojo kodekso (BK) 170 straipsnis, 2 dalis.

Tačiau Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarė ikiteisminio tyrimo nepradėti. Šis sprendimą grindė tuo, kad „nepadaryta nusikalstama veika, o tik neetiškai ir nekorektiškai pareikšta nuomonė į fotonuotraukos vaizdą“.

Šis teisėsaugos žingsnis buvo apskųstas ir byla pasiekė Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT).

EŽTT nustatė, kad pareiškėjams nebuvo suteiktos veiksmingos teisinės gynybos priemonės, kad jie apgintų savo teisę į privatų gyvenimą. Konstatavo, kad šitaip asmenys buvo diskriminuojami dėl seksualinės orientacijos, o komentarai viešoje erdvėje išties kurstė neapykantą prieš homoseksualus.

Vadovaudamasi EŽTT valia, prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio centre atsidūrė 29-erių krepšininkas.

Kaltinamasis gynėsi komentaro nerašęs

Teisiamųjų suole sėdėjęs sportininkas kaltės nepripažino, teigė šio komentaro nerašęs, o ir negalintis tiksliai atsiminti visų aplinkybių, nes nuo to momento praslinko nemažai laiko – 7 metai.

Kaltinamasis kėlė versiją, kad jis galėjo per klaidą pamiršti atsijungti nuo „Facebook“ paskyros ne savo kompiuteryje, o tuomet ja galėjo pasinaudoti kiti asmenys ir parašyti įžeidžiantį komentarą.

Tačiau krepšininkas nepastebėjo, kad į jo paskyrą būtų mėginta įsibrauti, o slaptažodžio niekam neatskleidė.

Jis papildė, kad nėra nusiteikęs prieš homoseksualius asmenis, niekada nedalyvavo veikloje, nukreiptoje prieš netradicinės seksualinės orientacijos žmones, prašė būti išteisintas.

Už galimą neapykantos kurstymą krepšininkui grėsė baudžiamoji atsakomybė: bauda, laisvės apribojimas, areštas ar netgi laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Neaišku, kur ir kaip parašytas komentaras

Bylos nagrinėjime buvo svarbios dvi aplinkybės. Pirma, nenustatyta, iš kokio įrenginio buvo paviešintas komentaras krepšininko vardu. Antra, prokuroras pripažino, kad komentaro išsiuntimo vieta taip pat nežinoma.

Teismas argumentavo, kad komentaro turinys ir pavidalas (jis trumpas, vienkartinis, išreiškiantis momentinę nuomonę apie nuotrauką) rodo, kad jis nebuvo iš anksto rengtas, apgalvotas. Tad tokį komentarą galėjo parašyti bet koks asmuo.

Be to, iš „Facebook“ kompanijos nebuvo gauta reikšmingų duomenų apie komentaro parašymo aplinkybes (kurioje vietoje, iš kokio įrenginio prisijungta, ar maždaug tuo pačiu metu buvo patalpinta ir kita to paties asmens informacija ir kt.), o tai apsunkino tyrimą.

Teismas nurodė, kad kaltinamojo versija (kad komentarą parašė ne jis, o kiti asmenys) yra teoriškai galima, bet jos formaliai net neįmanoma patikrinti. Juk nepavyko nustatyti nei kokiu įrenginiu, nei iš kurios vietos parašytas komentaras.

Sulaukė teismo malonės

Tačiau teisėjas priėmė galutinį sprendimą Andriaus naudai – nusprendė jį išteisinti. Sprendimą grindė tuo, kad kaltinamasis galėjo nesuvokti „kurstąs prieš žmonių grupę baudžiamojo įstatymo prasme“, rašydamas komentarą buvo jauno amžiaus, iki tol neteistas.

Teismas papildė, kad „viešumas ir baudžiamasis procesas išteisintajam bus gera pamoka ateityje nesielgti taip ( akivaizdžiai netinkamai ), kaip jis pasielgė šiuo atveju“.

Sportininkui panaikinta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.