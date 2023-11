Krečia šiurpas: gyventojai pasakoja, kas vyksta Vilniaus Markučių rajone

Išmėtyti švirkštai, narkomanai padedantys vieni kitiems susileisti dozę, viešoje vietoje tenkinama lytinė aistra – tai tik keli Markučių rajono kasdienybės vaizdai. Rajono gyventojai jau kurį laiką skundžiasi narkotikų vartotojų ir platintojų gausa – dėl to jie dažnai kaltina romų kilmės asmenis bei romų taboro iškeldinimą 2020 metais. Vis dėlto, policijos duomenys rodo, jog narkotikų platinimo mastai išlieka panašūs, be to neįmanoma įvertinti, kiek įtakos narkotikų vartojimo ir platinimo tendencijoms turėjo taboro iškeldinimas.