Kovotojo Remigijaus Morkevičiaus gyvenimo kova, prasidėjusi dar vaikystėje – jis mirė 34-erių

Koviniais sportais jis susidomėjo kruvinaisiais 1990-siais, kai pradėjo kasdien treniruotis legendiniame sporto klube „Titanas“.

Daugkartinis čempionas buvo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Japonijoje. Vis dėlto, R. Morkevičių lydėjo ne tik sportinė šlovė, bet ir tamsus kriminalinis šleifas.

Kovotojas teisėsaugos akiratyje buvo atsidūręs dėl smurto prieš policijos pareigūnus, nepažįstamą merginą ar užsienio šalies pilietį.

Visas R. Morkevičiaus gyvenimas buvo apipintas daugybe paslapčių, o ypač – jo pabaiga. Būdamas 34-erių metų, 2016-ųjų gruodžio pabaigoje jis buvo nušautas visai šalia savo namų, Šilainiuose.

Sudėtinga vaikystė

Bene geriausiai R. Morkevičių pažinojo sporto klubo „Titanas“ įkūrėjas, treneris ir prezidentas Marius Misiūnas. Per TV3 rodomame dokumentiniame seriale „Remyga. Nematytas čempiono gyvenimas“ M. Misiūnas atskleidė daugybę apie Remygą negirdėtų faktų bei istorijų.

R. Morkevičius karjerą pradėjo būtent „Titano“ mokykloje, į kurią jį atlydėjo močiutė.

„Jis gyveno Šilainiuose, kur lankė mokyklą. Daugelis mokytojų atsiliepė apie jį kaip apie gerą vaiką, bet turintį daug energijos. Jis buvo geras vaikas, žingeidus, jį traukė absoliučiai viskas – tiek geri, tiek nelabai geri dalykai.

Jis laviruodavo tarp gėrio ir blogio. Remigijus buvo iš tokių žmonių, kuriam visko buvo negana. Sporte kartais tai yra teigiama savybė. Jei žmogus nedirba papildomai savarankiškai, tai aukštų rezultatų jis retai kada pasieks. O Remigijus grįžęs po bendrų treniruočių susitikdavo su bendraamžiais ir atkartodavo tas treniruotes“, – pasakojimą pradėjo M. Misiūnas.

Anot „Titano“ trenerio, R. Morkevičiaus išskirtinė savybė buvo nevaldomos, lyg cunamis netikėtai prasiverždavusios, emocijos, ta sprogstamoji jėga:

„Jam trūko tėviškos šilumos. Jis atrodė, kaip laukinis žvėriukas, kuris įmestas tarp naminių gyvūnų. Jo tėvai buvo sudėtingi. Mama vartojo narkotikus. Tėvas praleido kalėjime gal apie 20 metų. Jiems buvo atimtos tėvystės teisės.

Todėl Remigijus augo su močiute. Be to, mama anksti mirė. Man teko bendrauti su tėvu, kuris kaip tik buvo išėjęs iš kalėjimo. Tėtis rinko visą medžiagą apie Remigijaus pasirodymus. Tačiau vyras be saiko vartojo alkoholį. Pamenu, kad Žaliakalnyje sugėrovams pasakodavo apie savo sūnų.

Remigijus turėjo sunkią vaikystė. Nepatyrė motiniškos ir tėviškos šilumos. Bet turėjo savo močiutę, kuri bandė jam atstoti ir tėtį, ir mamą. Jis beprotiškai ją mylėjo. Kelionėse į užsienį, jis niekada nepamiršdavo močiutės, parveždavo jai dovanų.“

Anot M. Misiūno, tėvų tema Remigijui buvo labai skausminga. „Kai kažkada kažką negero apie juos pasakiau, tai jis su manim nekalbėjo 2-3 paras. Pamenu tada pasakė, kad „kokie jie bebūtų buvę, bet jie yra mano tėvai“. Tai buvo neliečiama tema“, – prisiminimais dalijosi „Titano“ įkūrėjas.

Kriminalinis šleifas

2009 m. kovotojas buvo nuteistas kelių tūkstančių litų bauda už tai, kad būdamas apsvaigęs užpuolė du miesto policijos patrulius.

2013 m. kovą Morkevičius Kauno senamiestyje nukautavo pirmą kartą matytą 22 metų merginą. Praėjus keletui metų, vėl nuo alkoholio apkvaitęs sportininkas, kumščiais „paauklėjo“ Kaune viešėjusį svečią iš Jungtinės Karalystės. Ir vėl atsipirko pinigine bausme.

Dokumentiniame seriale apie R. Morkevičių prabyla garsiausi šalies kovinio sporto atstovai, treneriai bei visuomenės veikėjai, o žiūrovai pamatys ir dar niekur nepublikuotus archyvinius kadrus, panaudotus iš privataus sportininko šeimos archyvo.

