Kontrabandininką nušovusio pasieniečio byla: advokatas prašo kreiptis į KT

Teisės aktas numato, kad pareigūnas gali panaudoti ginklą, kai kyla pavojus gyvybei.
Pasak teisiamo pasieniečio K. Ilgevičiaus advokato Vido Vilko, jei šis prašymas nebūtų tenkintas, prašoma bylą nutraukti, pripažinus, kad pasienietis vykdė pareigą.
„Veika padaryta dėl didelio susijaudinimo, teismas turėtų atsižvelgti į nukentėjusiojo veiksmus. Nėra teisinio pagrindo ieškiniui, teismas turi pripažinti, kad K. Ilgevičiui ieškinys pareikštas kaip netinkamam atsakovui“, – per posėdį Vilniaus apygardos teisme trečiadienį sakė advokatas.
V. Vilkas savo kalboje minėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimus dėl pareigūnams pareikštų kaltinimų viršijus įgaliojimus, taip pat citavo Europos Žmogaus Teisių Teismų (EŽTT) sprendimus bylose prieš Prancūziją, Vokietiją, Lenkiją, Graikiją.
„Ar vykdė tarnybines pareigas? Nekyla abejonių, kad vykdė profesines pareigas. Ką pareigūnas realiai matė? Pareigūnai turėjo priimti sprendimus per sekundės dalis“, – sakė pasieniečio gynėjas.
Jis minėjo EŽTT bylą, kuomet užsienio valstybė buvo paduota į tesimą dėl to, kad pareigūnai šaudė į vyrą ir jis liko paralyžiuotas. Tačiau tas vyras vėliau buvo nuteistas už prekybą narkotikais ir nepaklusimą policijai.
„Pareigūnų jėga buvo proporcinga, grėsė pavojus būti pervažiuotam“, – sakė advokatas.
Jis taip pat citavo EŽTT bylą, kurioje konstatuota, kad užsienio šalies pareigūnai galėjo šūviais reaguoti į pavojingai viešojoje vietoje vairuojantį asmenį.
Kalbėdamas apie 2024 m. birželio 1 dieną Šalčininkų rajone nutikusį incidentą, jis sakė, kad pastarieji įvykiai vyko dinamiškai ir nenuspėjamai, o pasieniečiai sprendimus turėjo priimti akimirksniu.
„Ilgevičius buvo paveiktas emocinio streso. Dronu gali būti ir sprogmenys, ir cigaretės skraidinami“, – kalbėjo V. Vilkas.
Pasak jo, pareigūnai reagavo į nenuspėjamą situaciją, kontrabandines cigaretes vežęs vairuotojas buvo stabdomas aiškiai matomu automobiliu, o pasienietis K. Ilgevičius vilkėjo tarnybinę uniformą.
Advokatas paminėjo ir Vilniaus rajone agresyvią, psichikos sutrikimų turinčios moterį nušovusio ir nenuteisto Vilniaus policininko Dariaus Šerpyčio bylą.
„Ten buvo palankesnė situacija, nes galėjo numatyti strategiją, čia nežinojo,kad susidurs su nusikaltimą veiką darančiu asmeniu. Kaltinamasis esą turėjo pasiimti priverstinio stabdymo priemonę „ežį“, neštis jį. 10-15 kilogramų sveriantį „ežį“ turėjo nešiotis?", – stebėjosi advokatas.
Gynėjas taip pat kritikavo prokuratūros poziciją, kad pasienietis į kaimo link važiuojantį bėglio automobilį šovė, neatlenkęs taikiklio, nors tam būtų sugaišęs tik 2 sekundes.
„Jei jis būtų atlenkinėjęs taikiklį, per 2 sekundes automobilis būtų nuvažiavęs dar 29 metrus. Iš viso jis būtų nutolęs apie 60 metrų“, – sakė advokatas.
Gaudynės vyko, automobiliams važiuojant 52 kilometrų per valandą greičiu.
Pasak advokato, pasienietis K. Ilgevičius pažeidėją stabdė su šautuvu rankose, jį užtaisė bėglio akyse, nes ginklą norėjo panaudoti kaip psichologinę prievartos priemonę.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms.
Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas pakaušio ir sprando sužalojimas, todėl pastarasis įvykio vietoje mirė.
Po šūvių anksčiau už kontrabandą teisto vyro vairuojamas automobilis atsitrenkė į medį ir sustojo, pasieniečiai joje rado rūkalus ir negyvą vairuotoją. Nustatyta, kad pasienietis paleistu šūviu vyrui padarė mirtiną sužalojimą.
Pasak prokuratūros, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei.
Pažeidėjo nužudymu kaltinamas VSAT pareigūnas dabar dirba sistemų stebėjimo operatoriumi toje pačioje pasienio užkardoje.
Generalinė prokuratūra prašo teismo pripažinti pasienietį kaltu ir nubausti jį laisvės apribojimu.
Šios bylos nagrinėjimas artėja į pabaigą, kitą trečiadienį turėtų pasisakyti teisiamas pasienietis.
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