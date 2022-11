Konstatavus koalicijos sutarties pažeidimą, Armonaitė atkirto: pažeidimo nemato ir siūlo kalbėtis „ne už akių“

„Koalicijos sutartis yra aiškinama koalicijoje, ji nebuvo aiškinta koalicijoje dėl to, tad negaliu komentuoti. Mano nuomone, kad ne“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė ministrė, paklausta, ar pati matanti koalicijos sutarties pažeidimą.

A. Armonaitė teigė apie Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumo sprendimą sužinojusi iš spaudos.

Ji tvirtino laukianti koalicijos partnerių kvietimo susitikti ir aptarti situaciją.

„Tas pokalbis turi įvykti, laukiame kvietimo, nes ne teismais už akių yra kalbamasi, jeigu yra lygiavertis požiūris į koalicijos partnerius ir į partnerystę“, – sakė Laisvės partijos pirmininkė.

„Kviečiu neieškoti priešų bendraminčių gretose“, – kelis kartus pakartojo politikė.

Ji tvirtino visada pasisakiusi už 9 proc. lengvatinio PVM tarifo restoranams, kavinėms pratęsimą metams ir nuomonės nekeitusi.

„Aš balsavau nuosekliai, taip, kaip Laisvės partija visada komunikavo, kad mano, jog reikia pratęsti PVM lengvatą metams. Kaip ekonomikos ministrė balsavau taip, kad sektoriui, kuris nukentėjo nuo pandemijos ir dar neatsigauna nuo energijos kainų šuolio, būtų geriau“, – teigė A. Armonaitė.

Ji atmetė politologų prognozes, jog po balsavimo dėl PVM nepavyks priimti Laisvės partijos inicijuojamų tokių projektų, kaip lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas.

„Civilinės sąjungos įstatymas ar visų porų lygybė prieš įstatymą nėra prekė ant prekystalio, kuria mainikaujama kaip nors politiškai. Žmonės, kurie balsuoja už tuos įstatymus, tikiuosi, jog balsuoja dėl to, kad to reikia Lietuvai, o ne dėl to, kad Laisvės partija yra koalicijoje“, – sakė politikė.

„Šitas įstatymas reikalingas Lietuvos žmonėms, o ne Laisvės frakcijai Seime. Ir tai nėra prekė, kuria prekiaujama“, – pabrėžė ji.

Valdančiosios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumas trečiadienį konstatavo, kad PVM lengvatą inicijavusi Laisvės partija pažeidė koalicijos sutartį, tačiau jokių veiksmų Vyriausybei vadovaujantys konservatoriai dėl to nutarė nesiimti.

Konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio teigimu, pažeistas koalicinės sutarties 1.2 punktas, kuriuo partneriai yra įsipareigoję remti Vyriausybės politiką.

Seimas antradienį prieš patvirtindamas 2023 metų valstybės biudžetą priėmė Laisvės partijos siūlymą lengvatinį 9 proc. PVM tarifą maitinimo sektoriui pratęsti iki 2023 metų pabaigos, o ne pusmečiui, kaip planavo Vyriausybė.

Už Laisvės partijos siūlymą, kuris, pasak premjerės, biudžete atvėrė apie 60 mln. eurų skylę, balsavo 12 valdančiosios koalicijos narių iš 74: du konservatoriai – Mykolas Majauskas ir Mindaugas Skritulskas, devyni Laisvės frakcijos nariai (nedalyvavo Kasparas Adomaitis ir Ewelina Dobrowolska) bei liberalas Andrius Bagdonas.

Konservatorių vadovas teigė, jog Vyriausybė siekė kompromiso su mažesniaisiais koalicijos partneriais dėl PVM lengvatų ir svarstant klausimą Vyriausybėje prieštaravimų dėl to nebuvo.