Konservatorių keršto nebijanti Armonaitė: civilinė sąjunga nėra prekė ant prekystalio

TS-LKD prezidiumas trečiadienį konstatavo koalicijos sutarties ir pasitikėjimo pažeidimą, kadangi Laisvės partijos nariai balsavo už PVM lengvatą maitinimo paslaugoms metams.

„Koalicijos sutartis yra aiškinama koalicijoje. Ji nebuvo aiškinta koalicijoje, dėl to negaliu komentuoti. Mano nuomone, kad ne“, – paklausta, ar Laisvės partija sulaužė koalicijos sutartį, atsakė A. Armonaitė.

Ji buvo vienintelė iš ministrų kabineto narių, balsavusių prieš Vyriausybės valią ir už ilgesnį PVM lengvatos taikymo maitinimo sektoriui taikymą.

„Aš balsavau nuosekliai, taip, kaip Laisvės partija visada komunikavo. <...> Kaip ekonomikos ministrė balsavau taip, kad sektoriui, kuris kentėjo nuo pandemijos ir vis dar neatsigauna dėl energijos kainų šuolių, būtų geriau. <...> Jaučiu, kad elgiausi nuosekliai“, – tvirtino A. Armonaitė.

„Siūlau koncentruotis į ateitį, o ne į priešų paieškas“, – pridūrė ji.

Laisvės partijos lyderė tikisi, kad jos partijai svarbūs klausimai, pavyzdžiui, civilinė sąjunga, nebus konservatorių keršto objektas.

„Civilinės sąjungos įstatymas ar visų porų lygybė prieš įstatymą nėra prekė ant prekystalio, kuria mainikaujama kažkaip politiškai. Žmonės, kurie balsuoja už šitus įstatymus, tikiu, kad balsuoja dėl to, kad tiki, kad to reikia Lietuvai, o ne dėl to, kad Laisvės partija yra koalicijoje“, – kalbėjo A. Armonaitė.

„Šitas įstatymas yra reikalingas Lietuvos žmonėms, o ne Laisvės frakcijai Seime. <...> Tai nėra prekė, kuria prekiaujama“, – pridūrė ji.

Pasak A. Armonaitės, klausimas, ar konservatoriai kerštaus laisviečiams, nėra jai.

„Nesu iš tų, kurie mano, kad tai yra prasmingas politinis procesas. Mes valdančiojoje daugumo esame tam, kad pasiektume pozityvius pokyčius. Mums tai yra svarbiausia. O visa kita yra detalės“, – tvirtino A. Armonaitė.

Laisvės partijos lyderės teigimu, susiklosčius šiai situacijai, būtinas susitikimas tarp koalicijos lyderių.

„Pokalbis turi įvykti. Laukiame kvietimo, nes ne teismais už akių yra kalbamasi, jeigu yra lygiavertis požiūris į koalicijos partnerius ir partnerystę“, – teigė A. Armonaitė.

Konservatoriai sako, kad koalicijos sutartis pažeista

„Partijos prezidiumo vertinimu, Vyriausybė dėjo visas pastangas, kad būtų rastas tinkamas ir koalicijai priimtinas biudžeto kompromisas, buvo ne vienas derybų raundas.

Vyriausybėje buvo bendru sutarimu pritarta tam projektui. Mes vertiname, kad tai yra koalicijos nuomonę atspindintis balsavimas, su kuriuo sutiko visi. Vėliau salėje mes matėme kitą palaikymą dėl specifinių dalykų, kurie Vyriausybės ir partijos manymu, yra svarbūs. Mes manome, kad yra fiksuotas koalicinės sutarties 1.2 punkto pažeidimas, kuriuo koalicijos partneriai įsipareigoja remti Vyriausybės politiką.

Mes manome, kad biudžetinis įstatymas ir jo svarbios nuostatos yra vienas iš svarbiausių Vyriausybės politikos ašių. Mes tai traktuojame kaip pasitikėjimo tarp koalicijos partnerių pažeidimą“, – po prezidiumo posėdžio trečiadienį komentavo konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

Politikas pabrėžė, kad dėl to jokių papildomų sankcijų ir veiksmų imtasi nebus, tik konstatuojamas pasitikėjimo pažeidimas. Iš esmės tai atitinka Europos Sąjungos susirūpinimą dėl bet kokių tarptautinės teisės pažeidimų.

„Taip pat buvo nuspręsta kreiptis į frakciją, kad frakcija deleguotų naują Biudžeto ir finansų komiteto pirmininką, o visi kiti sprendimai bus priimti priežiūros komitete“, – pridūrė G. Landsbergis.