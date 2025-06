Klimatologas jau žino, kokia bus vasara: patiks ne visiems

Pastarųjų metų vasaros lepino rekordiškais karščiais ir puikiais orais, tačiau šiemet tiek gegužės mėnuo, tiek pirmasis birželio dešimtadienis nuteikia skeptiškai. Visgi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas ragina neskubėti nusivilti – pasak jo, šiltesni ir malonesni orai dar tikrai ateis.

REKLAMA

REKLAMA

Ką žada birželis?

Pasak D. Valiuko, dabartinės prognozės leidžia matyti, kad birželis turėtų būti apie pusę laipsnio šiltesnis nei įprasta. Nors daugiametis šio mėnesio temperatūros vidurkis siekia 15,9 laipsnio, šiemet tikimasi šiek tiek šiltesnių orų.

REKLAMA

„Prognozuojama, kad visos keturios artimiausios savaitės po truputį šils. Bet dabar, iki birželio vidurio, bus šiek tiek vėsiau nei įprastai būna, tačiau labai nedaug. Kažkokių labai didelių išsišokimų nėra, jeigu žiūrėsime ilgesnį laikotarpį, ne atskiras dienas, tai jokių ilgesnių karščio ar šalčio išsiveržimų taip pat nesimato“, – pasakoja klimatologas.

REKLAMA

REKLAMA

Klimatologas atkreipia dėmesį, kad pastaraisiais metais vasaros orai nuolat viršijo daugiametę normą, todėl žmonės tiesiog priprato prie neįprastai šiltų vasarų.

„Praėjusi vasara buvo ketvirta pagal šiltumą nuo 1961 metų, o 2021 metų vasara – pati šilčiausia. 2023-ieji buvo vienuoliktoje vietoje, bet irgi pakankamai aukštai. Šiemet tos preliminarios, eksperimentinės prognozės irgi sako, kad turėtų būti šiek tiek šilčiau nei vidutiniškai“, – sako specialistas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak D. Valiuko, liepos pradžia turėtų būti gana panaši į birželio pabaigą, bus kiek šilčiau, tačiau drastiškų pokyčių prognozėse kol kas nematyti.

Kalbėdamas apie kritulius, D. Valiukas nurodo, kad jų kiekis išliks artimas normai – apie 68 mm.

Ar galimi ekstremalūs orų reiškiniai?

Po rekordinio balandžio, kai buvo fiksuota neįprastai aukšta temperatūra, sekė gerokai vėsesnis gegužės mėnuo – pasak klimatologo, tai buvo vėsiausias gegužė nuo 2000-ųjų.

REKLAMA

Be to, orų svyravimai buvo itin ryškūs: iš pradžių vyravo sausra, vėliau – stiprios liūtys ir perteklinis kritulių kiekis. Dėl to balandį augalai ėmė aktyviai vegetuoti, o gegužės šalnos bei staigus atvėsimas lėmė žemės ūkio kultūrų nušalimą. Kaip teigia D. Valiukas, visa tai jau galima laikyti ekstremaliais reiškiniais.

Pasak jo, tokių situacijų neišvengsime ir ateityje, tačiau svarbu suprasti, kad tokie reiškiniai dažnai pasiskirsto netolygiai ir viename Lietuvos krašte gali būti ramūs orai, o kitame smarkios liūtys ir pan.

REKLAMA

„Tokių situacijų tikrai galime laukti, tokie reiškiniai, susiję su klimato kaita, dažnai darosi vis ekstremalesni. Nebūtinai koks viesulas, škvalas ar intensyvūs krituliai, kartais tiesiog ekstremalūs temperatūros šokinėjimai atskiromis savaitėmis gali sukelti labai nepalankių reiškinių“, – nurodo jis.

Pataria, kada šią vasarą geriausiai atostogauti

Vos prasidėjus vasarai, daugelis pradeda dairytis, kur ir kada būtų geriausia atostogauti. Vis dėlto poilsiaujantys Lietuvos pajūryje teigia, kad dažnai tenka nusivilti, nes papuola ant nedėkingų orų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Klimatologas D. Valiukas pataria, kada tikėtis geriausių orų tiems, kurie planuoja atostogas Lietuvos kurortuose.

„Atsiremiant į daugiametę statistiką, pas mus šilčiausia būna per liepos paskutinį dešimtadienį ir rugpjūčio pradžioje. Tuo metu būna šilčiausi orai ir šiek tiek mažiau kritulių“ – nurodo jis.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose dalijasi artimiausios savaitės orų prognozėmis.

REKLAMA

Antradienį, birželio 10-osios naktį – be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, gausiau vakare vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipresnis nakties pradžioje, pavakare suks į pietus, rims. Naktį +8 – +10 °C, vakariniame pakraštyje ir pajūryje +11 – +14 °C, dieną +14 – +19 °C, šilčiausia pietiniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.

REKLAMA

Trečiadienį, birželio 11 d. – lis, vietomis gausokai, įdienojus jau su silpna perkūnija, daugiausia Vidurio ir Rytų Lietuvoje. Vėjas naktį pietų, pietryčių 6–11 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, stipresnis vakariniuose rajonuose – gūsiai iki 15 m/s. Naktį +9 – +12 °C, dieną +14 – +19 °C.

Ketvirtadienį, birželio 12 d. – palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį +6 – +10 °C, dieną +15 – +20 °C, vėsiausia pajūryje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Penktadienį, birželio 13 d. – dar gali palyti šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį +5 – +9 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +18 – +22 °C, vėsiausia pajūryje +14 – +16 °C.

Šeštadienį, birželio 14 d. – be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +6 – +9 °C, dieną +19 – +24 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje +14 – +16 °C.

REKLAMA

Sekmadienį, birželio 15 d. – be lietaus. Vėjas nepastovus: naktį 2–5 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį +8 – +12 °C, dieną +20 – +25 °C.

Pirmadienį, birželio 16 d. – be lietaus. Vėjas nepastovus: naktį 2–5 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį +8 – +12 °C, dieną +22 – +26 °C.

Antradienį, birželio 17 d. – be ženklesnio lietaus. Vėjas: naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų 7–12 m/s. Naktį +10 – +14 °C, dieną +21 – +25 °C, vakariniuose rajonuose +16 – +20 °C.