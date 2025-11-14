Klaipėdoje mama su sūnumi kieme iškasė 86 tūkst. eurų „lobį“: vėliau – neįtikėtina šeimos drama

Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo neeilinę šeimos bylą, kurioje Renatas ir jo mama Danguolė pripažinti kaltais dėl didelės vertės pinigų vagystės ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
Teismo duomenimis, jie iš Renato brolio kieme įrengtos slėptuvės pasisavino 86 tūkst. eurų, o dalį šių pinigų išleido automobiliui ir pragyvenimui.
Renatui skirta 3 metų 6 mėnesių, o Danguolei – 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Be to, iš abiejų nuspręsta išieškoti jų pasisavintų pinigų vertę atitinkančias sumas.
Sužinojo apie slėptuves ir suplanavo pagrobti pinigus
Bylos duomenimis, viskas prasidėjo dar 2018 metų kovą. Renatas iš mamos sužinojo, kad jo brolis Kęstutis Lietuvoje laiko dideles grynųjų pinigų sumas, paslėptas įvairiose slėptuvėse. Šios įrengtos po žeme.
Kęstutis dirbo užsienyje, Airijoje, pasakojo vystantis automobilių serviso ir plovyklų verslą, todėl, anot liudijimų, pinigus taupė ir laikė grynais, nenorėdamas jų laikyti banke.
Teismas konstatavo, kad Renatas ir Danguolė susitarė dalį šių pinigų pagrobti, pasidalyti ir, išleisdami savo reikmėms, taip įteisindami nusikalstamu būdu gautą turtą.
86 tūkst. eurų – metalinėje dėžėje po žeme
2018 metų kovo pabaigoje Danguolė nuvyko prie sūnaus namų ir ėmė ieškoti slėptuvės. Ji pasakojo pastebėjusi šviežiai perkastą žemę. Teigė mačiusi kaip Kęstutis kažkur eina su daiktais rankose, todėl įtarė, kad čia ir laiko pinigus.
Galiausiai moteris kieme, prie tujomis apsodintos vietos, surado užkastą į maišelį įdėtą metalinę dėžę. Joje buvo 86 tūkst. eurų grynaisiais. Danguolė pinigų vietoje neskaičiavo – parsinešė namo ir tik tada sužinojo tikslią sumą.
Teismas nustatė, kad iš šių 86 tūkst. eurų 71 tūkst. eurų buvo perduota Renatui, o 15 tūkst. eurų Danguolė pasiliko sau.
Toliau, kaip pažymima nuosprendyje, Renatas per kelerius metus šiuos pinigus panaudojo savo reikmėms.
Apytiksliai 17,7 tūkst. eurų jis skyrė BMW X6 automobiliui įsigyti. Teisme liudijęs šį automobilį pardavęs vyras pasakojo, kad pirkėjas atvyko apžiūrėti BMW.
Sandoris įvyko, pirkėjas už automobilį atsiskaitė grynais pinigais, pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta 12,8 tūkst. eurų suma.
Likusius pinigus, anot teismo, Renatas leido savo skoloms padengti, automobiliams keisti, pragyvenimui ir kitoms, nenustatytoms reikmėms.
Danguolė savo dalį – 15 tūkst. eurų – taip pat išleido asmeninėms reikmėms: tvarkė sveikatą, dantis, įsigijo baldų, pagerino savo buitį. Teisme ji atvirai pripažino, kad svetimais pinigais „pasigerino gerbūvį“.
Teisme aiškino tik „pasiskolinę“ pinigus
Teisiamajame posėdyje Renatas kaltu prisipažino tik iš dalies. Jis tvirtino nenorėjęs brolio pinigų pavogti – esą ketino tik laikinai jais pasinaudoti.
Jis pasakojo, kad pinigus jam perdavė mama, o dalį – 17,5 tūkst. eurų – pats atidavė atgal motinai.
Danguolė teisme kalta prisipažino ir detaliai paaiškino, kaip rado slėptuvę. Ji patvirtino, kad pirmiausia būtent ji pastebėjo brolio kieme iškastą žemę, įtarė ten slepiamus pinigus, o vėliau, jau prašoma Renato, pati pradėjo ieškoti pinigų.
Moteris nurodė, kad daugiau slėptuvių neieškojo – iškasė maišelį su dėžute, pasiėmė, o likusios žemės nebekasinėjo.
Kęstutis, pasigedęs slėptuvėje laikytų pinigų, iš karto ėmė įtarinėti motiną. Ypač kai sužinojo, jog brolis netikėtai pradėjo mėgautis prabangiai pirkiniais.
Teismo verdiktas
Teismas konstatavo, kad Renatas ir Danguolė, veikdami bendrininkų grupėje, pagrobė didelės – 86 tūkst. eurų – vertės svetimą turtą iš Kęstučiui priklausančios slėptuvės.
Broliui skirta 3,5 metų įkalinimo bausmė, o nukentėjusiojo motinai – 3 metai nelaisvės.
Teismas taip pat nusprendė iš Renato išieškoti 71 tūkst. eurų, o iš Danguolės – 15 tūkst. eurų, tai yra tiek, kiek jie gavo ir panaudojo nusikalstamu būdu įgytų pinigų.
Šis Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.
