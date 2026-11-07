Klaipėdoje galimai krovininis vilkikas sužalojo senjorę

Kaip praneša Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 6 dieną apie 13.20 val. Klaipėdoje, Taikos pr., pirminiais duomenimis, autobusų sustojimo važiuojamoje dalyje, galimai krovininis vilkikas MAN, kurį vairavo blaivus 1983 metais gimęs vyras, sužalojo 1942 m. gimusią moterį. Ji perduota medikams.
Pradėtas tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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