Klaipėdoje bus įrengta požeminė perėja po geležinkeliu

Šiuo metu tarp Parko ir Stadiono gatvių geležinkelį žmonės pereina vieno lygio nereguliuojama perėja. Ji kerta tris geležinkelio kelius, jos danga yra prastos būklės, ji nėra patogi žmonėms su negalia, pranešė savivaldybė.
„Apie saugų geležinkelio kirtimą šioje vietoje kalbama jau daugelį metų. Per tą laiką įvyko ne vienas susitikimas, nuolatinės diskusijos su gyventojais dėl tinkamų visoms pusėms sprendimų. Todėl pagaliau turime konkretų sprendimą ir galime judėti į priekį“, – pranešime teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Apie 5,5 mln. eurų preliminarios vertės projektą planuojama įgyvendinti 2026–2029 metais.
Ne mažiau kaip 4 metrų pločio tunelio abiejose pusėse bus įrengti laiptai ir liftai, ant laiptų numatoma įrengti specialius lovelius dviračiams, todėl juo patogiai galės naudotis žmonės su negalia, tėvai su vaikiškais vežimėliais ir dviratininkai.
Tunelį planuojama įrengti uždaru būdu prastumiant jį po geležinkelio sankasa, todėl toliau galės važiuoti traukiniai.
Iki 85 proc. projekto išlaidų sudarytų Europos Sąjungos lėšos, 12 proc. finansuotų bendrovė „LTG Infra“, o savivaldybės dalis siektų apie 167 tūkst. eurų.
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