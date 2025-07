Klaipėdiečiai atsisveikino su Zbitkum – jis ir dar 8 išgelbėti ruoniukai paleisti į jūrą

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Zbitkas – pavasarį gimęs ir merdintis Baltijos bangų į krantą išmestas ruoniukas. Sekmadienį Zbitko gyvenime įvyko dar viena lemiama diena. Kelis mėnesius slaugytas Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre, jis iškeliavo į laisvę.

„Atkeliavo tarp 12-13 kilogramų svorio. Standartas buvo 13. Tai yra labai mažas svoris, nes motinos gimdo vaikus 14-15 kilogramų“, – pasakojo muziejaus biologas Arūnas Grušas.

Ruoniukų vardai atspindi Dzūkiją

Zbitkumi šį ruoniuką pavadino ne patys muziejaus darbuotojai, taip norėdami atspindėti jo charakterį, o balsavime dalyvavę žmonės iš visos Lietuvos.

Kasmet ruoniukai pamestinukai gauna tam tikrą regioną atspindinčius vardus. Šiemet – Dzūkiją.

„Dar turime Tancių. Na, Tancius tai aišku. Dar turim Lašką. Bet Laška, tai ne „liaška“, o tai yra laška – lova“, – vardijo muziejaus atstovė Nina Puteikienė.

Jie bei dar 6 ruoniukai palaikė Zbitkui kompaniją kelionėje į gimtuosius vandenis. Pamestinukai nežino, kas jų laukia, tad bandymu iškrapštyti iš naujaisiais namais tapusio baseino labai nesižavėjo.

Vis tik ateitis neišvengiama. Muziejaus biologai ruonius paruošė naujam gyvenimo etapui – maitino zondu, gydė. Po to pradėjo duoti košės ir galų gale žuvies. Be to, iš naujo pratino ruoniukus prie vandens – juk šis jiems asocijavosi su siaubingais išgyvenimais.

Stiprėti liko dar trys ruoniukai

Šis devynetas tokią improvizuotą mokyklą baigė su pagyrimu.

„Kol dar gražūs orai, kad jie išmoktų gyventi gamtoje, išmoktų maitintis. Tu riebalų sluoksnio jiems užteks 2 mėnesiams, kad galėtų ir papasninkauti, jei jiems nepavyks, bet mūsų siųstuvai rodė, kad jie puikiausiai išgyvena, tai, tikiuosi ir šitiems viskas bus gerai“, – sakė A. Grušas.

Zbitko bei jo brolių ir sesių dėžės nukeliavo į traktoriuko priekabą, o šis juos nuvežė iki laivo, kuris ruonius nuplukdė į jūrą ir ten paleido.

Gyvūnų reabilitacijos centro baseine stiprėti lieka dar trys pamestinukai, kurie, matyt, spėlioja, kas nutiko jų kambariokams. Po mėnesio jūrą išvys ir jie.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

