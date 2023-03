Kirtis Žemaitaičiui: rinkimų komisija atmetė prašymus perskaičiuoti balsus

Pirmadienį vakare prašymus perskaičiuoti balsus Klaipėdos rinkimų komisija buvo gavusi iš Remigijaus Žemaitaičio partijos „Laisvė ir teisingumas“, Laisvės partijos bei kelių socialdemokratų kandidatų, kurie nepateko į tarybą. Visi šie prašymai buvo atmesti. Anot komisijos pirmininko Adolfo Gritėno, pagal įstatymą komisija turi perskaičiuoti balsus, jei skirtumas yra mažesnis negu 50 vienmandačių biuletenių.

„R. Žemaitaičio atveju – 209“, – teigė pirmininkas. Tiek balsų politikas atsiliko nuo konservatorių partijos kandidato į merus Audriaus Petrošiaus.

A. Gritėno teigimu, R. Žemaitaitis motyvavo, kad išankstiniuose balsavimuose, specialiuose punktuose, pavyzdžiui, miesto ligoninėje, balsavimas buvo numatytas kovo 1 dieną, tačiau vėliau data perkelta į kovo 2-ąją, esą tai padaryta tam, kad negalėtų dalyvauti stebėtojai.

„Buvo gautas prašymas iš ligoninės, kad per dvi savaites pasikeitė sąrašo sudėtis, be to, pati įstaiga techniškai kovo 1 dieną negalėjo vykdyti proceso, tad jį perkėlėme, bet mes informavome ir tą dieną taip pat dalyvavo stebėtojai, o pažeidimų nebuvo fiksuota, skundų negavome. Nurodyta priežastis – vienas iš komisijos narių pasakė už ką balsuoti. Ką čia ir bepasakysi“, – teigė A. Gritėnas.

Kitos dvi partijos prašydamos perskaičiuoti balsus motyvavo per dideliu negaliojančių biuletenių skaičiumi, taip pat esą buvo per didelis biuletenių su nereitinguotais kandidatais skaičius. A. Gritėno teigimu, Klaipėdoje negaliojančių biuletenių skaičiaus vidurkis siekia 1,85 proc. ir yra mažesnis nei Lietuvos vidurkis – 2,1 proc.

Anot komisijos pirmininko, pastarąjį kartą balsus teko perskaičiuoti prieš aštuonerius metus. Tuomet vienas politikas į tarybą nepateko varžovui aplenkus keturiais balsais, tačiau ir po perskaičiavimo rezultatai nepakito.

Palangos rinkimų komisija taip pat nusprendė neatlikti balsų perskaičiavimo. Tokį prašymą buvo išreiškusi Socialdemokratų partija.

„Nusprendėm neperskaičiuoti. Pagal įstatymą tai neprivaloma, tik vienmandatėj privaloma perskaičiuot kai mažas skirtumas, antras dalykas – nebuvo pagrindo, kažkokių įtarimų, kad ne taip suskaičiavo ar būtų buvę pažeidimai. Skirtumas buvo 15 balsų. Jei jie (rezultatai – BNS) būtų buvę pakeisti, socialdemokratai būtų turėję papildomą mandatą“, – sakė komisijos pirmininkas Virgilijus Beržanskis.

Komisijų sprendimai gali būti skundžiami Vyriausiajai rinkimų komisijai.