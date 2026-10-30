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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kirtis „Nemuno aušrai“: VRK metams sustabdė dotacijų skyrimą

2026-10-30 13:32 / šaltinis: ELTA
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2026-10-30 13:32
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Penktadienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) devynioms politinėms partijoms paskirstė 2,42 mln. eurų 2026 metų antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų. Tuo metu dėl šiurkščių įstatymų pažeidimų dvi politinės jėgos – „Nemuno aušra“ ir Lietuvos regionų partija – valstybės dotacijų negavo.

Kirtis „Nemuno aušrai“: VRK metams sustabdė dotacijų skyrimą
GALERIJA (5)

Penktadienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) devynioms politinėms partijoms paskirstė 2,42 mln. eurų 2026 metų antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų. Tuo metu dėl šiurkščių įstatymų pažeidimų dvi politinės jėgos – „Nemuno aušra“ ir Lietuvos regionų partija – valstybės dotacijų negavo.

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Didžiausia suma – 665 tūkst. eurų – skirta Lietuvos socialdemokratų partijai. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai gaus 614,6 tūkst. eurų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai numatyta 255,2 tūkst. eurų, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ – 241,8 tūkst. eurų, Liberalų sąjūdžiui – 233,2 tūkst. eurų.

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Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai skirta 141,9 tūkst. eurų, Laisvės partijai – 141 tūkst. eurų, Nacionaliniam susivienijimui – 65,8 tūkst. eurų, o Centro dešinės sąjungai (buvusiai partijai „Laisvė ir teisingumas“) – 61,4 tūkst. eurų.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Nemuno aušra“ ir Lietuvos regionų partija dotacijų negavo

Šį pusmetį VRK valstybės biudžete paliko nepaskirsčiusi 330 994 eurų. Iš jų 243 062 eurai būtų tekę partijai „Nemuno aušra“, o 87 932 eurai – Lietuvos regionų partijai.

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VRK nusprendė „Nemuno aušrai“ valstybės biudžeto asignavimų neskirti vienerius metus. Toks sprendimas priimtas dėl pasikartojančių šiurkščių įstatymų pažeidimų, susijusių su partijos ir jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio politinių kampanijų finansavimu.

Lietuvos regionų partijai valstybės biudžeto asignavimai neskirti dėl spalį VRK nustatyto šiurkštaus Politinių organizacijų įstatymo pažeidimo. Komisija nustatė, kad partijos lėšomis buvo mokama atsakingajam sekretoriui už jo asmeninių automobilių nuomą, tačiau išlaidų pagrindžiančių dokumentų nepateikta.

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Iš viso 2026 metais politinių partijų finansavimui iš valstybės biudžeto numatyta 5,502 mln. eurų. Asignavimai paskirstomi du kartus per metus – iki balandžio 15 d. ir lapkričio 15 d.

ELTA primena, kad rugpjūtį VRK konstatavo, jog 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinių kampanijų metu partija „Nemuno aušra“ ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymus, priimdami finansavimą iš neteisėtų šaltinių ir per trečiuosius asmenis.

Tuo metu spalį VRK pripažino Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą, kai ši valstybės biudžeto lėšomis finansavo automobilio „BMW X5“, nuomoto iš partiečio Vytauto Kamblevičiaus, išlaidas, tačiau nepateikė jas pagrindžiančių dokumentų.

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