Kinijos atstovas Vilniuje: Lietuva kalta dėl pablogėjusių santykių, bet verslo problemos nesusijusios su politika

„Manome, kad Lietuvos Vyriausybės žingsnis pažeidė „vienos Kinijos“ principą ir pažeidė 1991 metais pasirašytą komunikatą tarp dviejų valstybių“, – susitikime su žurnalistais teigė Qu Baihua.

REKLAMA

REKLAMA

Jis pabrėžė, kad Lietuva tapo pirmąja valstybe pasaulyje, kuri atidarė taivaniečių vardu pavadintą atstovybę ir įžiebė nereikalingas diskusijas pasaulyje dėl „vienos Kinijos“ principo.

Qu Baihua tikino, kad Taivano klausimas liečia Kinijos valstybingumą ir teritorinį vientisumą. Jis teigė, kad „vienos Kinijos“ principas visuotinai pripažįstamas tarptautinės bendruomenės ir daugelio pasaulio vyriausybių.

„Kas žino paprastus diplomatinius principus, tai supranta, kad Taivano ar Taivaniečių atstovybės atidarymas yra Taivano režimo ir Taivano separatistų palaikymas“, – teigė Pekino atstovas.

Nors Lietuvos pusė teigė, kad neatidarė Taivano atstovybės ir taip nepažeidė „vienos Kinijos“ principo, Qu Baihua akcentavo, kad žodžiai „Taivanas“ ir „taivaniečių“ mandarinų kalba ir rašosi, ir skamba identiškai.

REKLAMA

REKLAMA

Pekino atstovas kartojo, kad Kinija ne kartą Lietuvai išreiškė susirūpinimą ir siekė konstruktyvaus dialogo su visomis pusėmis.

„Tikėjomės, kad Lietuvos valdžia pakeis savo nuomonę ir savo sprendimą“, – teigė jis.

Pekino atstovo teigimu, šiuo žingsniu Lietuva prarado savo patikimumą. Qu Baihua tikino, kad visa atsakomybė dėl pablogėjusių dvišalių santykių tenka Lietuvai, ne Kinijai. Jis taip pat apgailestavo, kad Lietuva tai siekia paversti visos Europos Sąjungos problema bei nepripažįsta savo klaidų.

Paklaustas, ar Taivaniečių atstovybės pervadinimas į Taipėjaus pagerintų situaciją, Qu Baihua atsakė, kad taip Lietuva pasektų tarptautine praktika.

Pekino atstovas teigė susitikęs su užsienio reikalų viceministru Egidijumi Meilūnu ir aptarė, kodėl Taivaniečių atstovybės pavadinimas yra toks jautrus.

REKLAMA

REKLAMA

Ekonominių sankcijų nėra, verslo sunkumai – tik atsitiktinumas

Kinija rudenį sustabdė krovininius traukinius į Lietuvą, maisto eksporto leidimų išdavimą, sumažino Lietuvos įmonėms kredito limitus ir pakėlė kainas, be to, buvo išbraukusi Lietuvą iš muitinės sistemų.

Taip pat skelbiama, jog Kinija spaudžia užsienio įmones gamyboje nebenaudoti Lietuvoje gaminamų komponentų. Kinijos komunistų partijos leidinys „Global Times“ praėjusią savaitę pranešė, kad Pekinas gali įvesti ir oficialias ekonomines sankcijas Lietuvai.

Qu Baihua tikino, kad Pekinas Lietuvos atžvilgiu nėra priėmęs jokių ekonominių sankcijų, o apie tai viešumoje pasirodę pranešimai – melagingi.

Jo teigimu, sunkumai, kuriuos patyrė Lietuvos verslas, kilo ne dėl politinių priežasčių ir tai yra tik sutapimai. Qu Baihua teigė, kad dėl problemų Lietuvos verslininkai gali kreiptis į atsakingas Kinijos institucijas. Visgi Pekino atstovas pakartojo, kad Lietuva prarado Kinijos pasitikėjimą ir dėl to ekonominis bendradarbiavimas tarp dviejų šalių ateityje bus vis sudėtingesnis.

REKLAMA

REKLAMA

Qu Baihua teigimu, dėl šalies valdžios veiksmų, Lietuvos įmonės prarado savo gerą vardą partnerių Kinijoje akyse.

Prašė nediskriminuoti Kinijos investicijų

Pekino atstovas taip pat išreiškė susirūpinimą, kad Lietuvoje diskriminuojamas Kinijos verslas ir investicijos. Qu Baihua taip reagavo į istoriją dėl geležinkelio tilto per Nerį statybą, kurią turėjo vykdyti su Kinija sąsajų turinti ispanų bendrovė, taip pat į draudimą bendrovei „Huawei“ vykdyti 5G tinklo plėtrą Lietuvoje.

Pasak jo, Lietuvoje, kai tik pasigirsta kalbos apie kinų investicijas, iškart ištraukiame grėsmės nacionaliniam saugumui korta, o to, anot Qu Baihua, neturėtų būti.

„Prašome teisingo požiūrio ir nediskriminuoti Kinijos verslo ir investicijų Lietuvoje. <...> Mes elgiamės su investicijomis teisingai ir nediskriminuojame jų. Kinija laukia Lietuvos investicijų ir tikimės, kad Lietuvos vyriausybė elgsis taip pat“, – sakė Pekino atstovas.

REKLAMA

REKLAMA

„Vaikų žaidimai“

Kinija Lietuvos atstovybę Pekine neseniai pasiūlė pavadinti Reikalų patikėtinio biuru (Office of the Charge d‘Affaires). Dėl to ambasados laikinoji reikalų patikėtinė Audra Čiapienė buvo atšaukta konsultacijoms.

Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Pekine neliko Lietuvos diplomatų, o konsulinės paslaugos bus teikiamos nuotoliniu būdu.

Qu Baihua teigė, kad Lietuvos paprasčiausiai buvo paprašyta pakeisti ambasados pavadinimą, kad jis atitiktų realią diplomatinę situaciją, tačiau dėl to buvo sukelta dirbtinė panika.

„Lietuva mūsų neįspėjo, kad atšaukia visus diplomatus, – sakė jis. – Tai vaikų žaidimai, o ne diplomatija.“

Kinijos atstovas patikino, kad dėl to Lietuvos diplomatų padėtis Kinijoje nepasikeis, Pekinas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti jų diplomatinę neliečiamybę.

REKLAMA

REKLAMA

Vizos vėl išduodamos

Kinija lapkričio pabaigoje buvo sustabdžiusi vizų išdavimą Lietuvoje. Pekinas tuomet nurodė, kad išdavimas stabdomas dėl techninių priežasčių.

Tą pakartojo ir Qu Baihua, pridūręs, kad šis sprendimas buvo priimtas dėl to, jog Kinijos ambasadą pervadinus į Reikalų patikėtinio biurą vizų išdavimui nebuvo tinkamai pasiruošta.

„Vizos vėl išduodamos. <...> Buvo kilę techninių problemų“, – sakė diplomatas.

Pasak jo, vizas lietuviai vėl gali gauti jau maždaug dvi savaites.