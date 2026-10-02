Kiek aukoti bažnyčioje iškilmingomis progomis? Kunigai atsakė kartą ir visiems laikams

TV3.lt kalbinti kunigai sako, kad vienos taisyklės nėra, o aukų sumos skirtingose parapijose gali gerokai skirtis.
Aukų sumos priklauso nuo parapijos
Neretai sakoma, kad apie aukojimą kunigai kalba nenoriai – tai yra jautri tema. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas Viktoras Ačas sako neturintis ko slėpti. Šioje parapijoje konkrečių įkainių nenustatyta.
Pasak V. Ačo, Lietuvos vyskupų konferencija klebonams yra pateikusi gaires, kokios aukos turėtų būti, kad „klebonai nesugalvotų perspausti žmonių“. Tačiau V. Ačas sako, kad jų parapijoje lankosi sąmoningi tikintieji, todėl nėra reikalo nurodyti aukų sumų.
„Kiek paaukos, tiek bus gerai. Būsime dėkingi“, – kalbėjo Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas V. Ačas.
V. Ačo teigimu, parapijos aukų dydžius nustato, nes į jas dažnai atvyksta tikintieji iš kitų parapijų. Kitaip tariant, bažnyčioje sakramentus priimantys asmenys nėra parapijos nariai ir naudojasi parapijiečių sekmadienio ir kitomis aukomis.
„Parapijiečiai prie bažnyčios išlaikymo prisideda sekmadieniais. Kai atvažiuoja ne parapijiečiai, jie pasinaudoja viskuo, ką parapijiečiai sukūrė. Tam, kad iš visos Lietuvos nevažiuotų į kokią nors parapiją, kunigai sako: „Geriau eikite į savo parapiją. Jei atvažiuojate ir norite pasinaudoti svetimos parapijos gerbuviu – paaukokite“, – aiškino kunigas.
„Jeigu svetimas atvažiuoja, tada kunigai parodo charakterį“, – pridūrė jis.
V. Ačas neslepia, kad žmonės dažniau tuokiasi ar krikštijasi bažnyčiose, kurios joms atrodo gražesnės.
„Žmonės tokiomis progomis važiuoja į vadinamas gražiąsias bažnyčias, nes jiems svarbiausios nuotraukos – visi nori nuotraukų“, – kalbėjo klebonas.
V. Ačas sako, kad dėl to Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje krikšto ar santuokos sakramentai nėra priimami itin dažnai. Klebonas skaičiuoja, kad šiemet bažnyčioje įvyko apie 70 krikštų: „Tai yra labai nedaug tokioje didelėje parapijoje.“
Anot klebono V. Ačo, dažniausiai vestuvėms žmonės aukoja nuo 100 iki 150 eurų. Tačiau kartais pasitaiko, kad žmonės paaukoja 200 ar 300 eurų.
„Žmonės aukoja labai įvairiai. Pavyzdžiui, kai užsako mišias, vienas paaukoja 5 eurus, kitas – 50 ar 100 eurų, o kitas ir dar daugiau paaukoja. Taip pat būna su krikštais ir santuokomis. Kiek žmogus laisvanoriškai nori paaukoti, tiek ir aukoja“, – pabrėžia kunigas.
Kunigas pabrėžia, kad net ir nieko nepaaukojusiems žmonėms parapijoje rengiamos apeigos: „Žmonėms patarnaujame tarnystės dvasioje.“
Kalbinti kunigai tikina nesakantys kiek reikia aukoti
Apie aukų dydžius panašiai atsiliepia ir kitų pajūrio parapijų klebonai. Palangos parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas sako, kad įprastai jaunavedžiai aukoja apie 50–100 eurų. K. Balčiūnas tikina, kad Palangos parapijos kunigai nenustato vadinamųjų orientacinių aukų sumų.
Anot kunigo, parapijos bendruomenė džiaugiasi, kai jaunos poros nusprendžia susituokti bažnyčioje.
„Tikrai džiaugiamės, kad jaunavedžiai atsakingai ruošiasi šeimos kūrimui, įsipareigoja vaikučių auginimų – tai yra nuostabu. Esmė yra ne piniguose, o tame, kad jaunavedžiai sąmoningai priima santuokos sakramentą“, – komentavo Palangos parapijos kunigas K. Balčiūnas.
Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonas Tomas Žlibinas antrina K. Balčiūnui. Pasak kunigo, jų parapijoje taip pat nenurodomi įkainiai.
„Žmonės patys nusprendžia, kiek aukoti už ceremoniją, už papuoštą bažnyčią [...] (Su jaunavedžiais – tv3.lt) kalbamės apie apeigas, bažnyčios papuošimą, aiškiname, kad per apeigas būna ne tik kunigas, bet ir patarnaujantis personalas, kuris ir puošia, ir groja vargonais. Žmonės patys supranta, kad pasiruošimas santuokai kainuoja“, – komentavo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonas T. Žlibinas.
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