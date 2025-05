Keturračio netekęs vairuotojas rėžė, kodėl važinėtis be teisių apsimoka: „Lėktuvą dar turiu, kitą kartą nepagausit“

Visą įvykį užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

Galiausiai vyriškis nusprendė policijos ekipažo atsikratyti, pasukdamas į laukus ir keturratis pasileido per arimus. Apie situaciją iškart buvo informuotas operatyvaus valdymo budėtojas.

Iš manevrų pareigūnams greitai tapo aišku, kad bėglys – vietinis ir puikiai žino visus kaimo užkaborius.

Netrukus keturratis vėl iššoko ant kaimo žvyrkelio. Akivaizdu, kad pilietis neįvertino, jog galingo pareigūnų „Toyota“ markės visureigio arimai nesustabdys.

Gaudynių įkarštyje vienu metu keturračio vairuotojas pavojingai priartėjo prie tarnybinio automobilio ir lyg bandė taranuoti. Švelniai tariant, keistas vairuotojo poelgis, paremtas įsitikinimu, jog policininkai bet kuriuo atveju vengs susidūrimo. Tačiau lekiant per dirvonus bet kurią transporto priemonę gali sumėtyti ir nelaimė būtų garantuota.

Keitė važiavimo taktikas

Matydamas, kad negali atsikratyti policijos draugijos, bėglys pasuko į šviežiai suartą lauką, tikėdamasis, kad tarnybinis automobilis čia pateks į spąstus, bet užklimpsta pats ir gaudynės pereina į sulaikymo etapą.

„Džipas tikrai padarė savo ir gaudynėms labai tinkama transporto priemonė ir, va, kaime, laukuose parodė, kad nėra neįveikiamų kelių“, – policijos visureigiu džiaugėsi gaudynėse dalyvavęs pareigūnas.

Tuo tarpu bėglys tikino, jog pareigūnų specialiai netaranavo ir esą taip įkliuvo pirmą sykį.

„Netaranavau, jūs patys pakišdavote... Man gaila keturračio, nes šimtas procentų būtumėte atėmę ir viskas“, – teisinosi jis.

Jis taip pat pridūrė, kad tikėjosi senesnio pareigūnų automobilio.

„Galvojau su kokiu laužu jūs, iš tikrųjų reikėjo sustoti“, – policijos automobilį tikino be reikalo nuvertinęs pažeidėjas.

Baudų nemoka: tikino, kad turi dar keletą neregistruotų transporto priemonių

Vairuotojas pareigūnams nemelavo, kaip ir sakė, buvo visiškai blaivus.

Praėjusiais metais jis buvo pagautas už motociklo vairo. Noras bėgti nuo policijos ir būti pagautam pasirodo yra įaugę į šio vairuotojo kraują. Netrukus paaiškėjo, kad keturratis yra be įsigijimo dokumentų, neregistruotas, be technikinės apžiūros, be draudimo, be numerių. Panašu, kad ir be savininko.

Kartu jis pateikė nuomonę, kad važinėti taip daug labiau apsimoka, nei viską įsigyti legaliai, mokėti įvairius draudimus, o ir pačios teisės kainuoja brangiai.

„Nemoku aš tų baudų, iš kur aš mokėsiu. Viskas, keturračiui dabar jau labanakt, – transporto priemonės teigė nebesitikintis atgauti jis. – Eik tu, su tokiais grabais geriau. Gerą nusipirksi, subyrės, kosmosą kainuos remontas. Čia subyrėjo, sumoki 30 eurų ir važiuoji toliau. Viskas kainuoja“.

Vairuotojui buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai. Už tai, kad vairavo transporto priemonę, neturėdamas tam teisės ir kad nepakluso teisėtiems pareigūnų reikalavimams.

Pasak pažeidėjo, esą jis turi dar keletą niekur neregistruotų transporto priemonių, tačiau apie jas informuoti pareigūnus atsisakė:

„Lėktuvą turiu, kitą kartą nepagausit“, – šypstelėjo jis.

Visą keturračio vairuotojo gaudymą ir pokalbius su pareigūnais žiūrėkite straipsnio viršuje.

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.