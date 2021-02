Kepenis suabejojo Covid-19 vakcina, o Veryga atkerta: ne tam yra mokslas, kad paliktume natūralią atranką

Seimo narys D. Kepenis penktadienį surengė nuotolinę spaudos konferenciją „Nacionalinis imunitetas ar globalistinė vakcina? Chaoso dekonstrukcija“. Į konferenciją parlamentaras pasikvietė keletą svečių, su jais buvo aptartos koronaviruso aktualijos šalyje.

Konferencijoje nuskambėjo idėja pervardinti Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) ir tai, kad žmonėms reikėtų suteikti galimybę rinktis kitus apsaugos nuo koronaviruso būdus, ne tik vakciną.

Vakciną lygina su dopingu

Seimo narys D. Kepenis sako šiuo metu Lietuvoje pastebintis daug chaoso ir neaiškumo dėl pandemijos. D. Kepenis pasigenda visuomenei pateikiamų natūralių sveikatos apsaugos alternatyvų, o vakciną nuo Covid-19 lygina su dopingu.

„Dopingą, kurį naudoja įvairūs gudruoliai pasiekti pergalei, aš prilyginčiau skiepui. Tai yra vienkartinis poveikis, kurio dėka galima įveikti kažkokią problemą. Sportininkai mėgsta kartais laimėti su dopingo pagalba. Mes manome, kad vakcinos pagalba irgi nugalėsime“, – apie koronaviruso valdymą šalyje kalbėjo D. Kepenis.

Tačiau buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako dopingo ir vakcinos verčiau nelyginti.

„Aišku, tam tikra prasme, vakcina sprendžia vienos infekcinės ligos problemą, gal čia kažkokių paralelių ir gali įžiūrėti. Aš tokių sulyginimų nedaryčiau. Aš kolegai Dainiui ne kartą esu sakęs, kad nereikia priešinti to, ką jis kalba.

Jis kalba apie natūralų, įgimtą imunitetą, kurį žmogus turi, ir visas sistemas, kurias galima treniruoti, pratinti priešintis visoms infekcinėms ligoms, kokios jos bebūtų. Skiepas yra labai specifinė priemonė, aš to kažkaip su dopingu nesugalvočiau palyginti, nelabai čia korektiškas lyginimas“, – tv3.lt komentuoja A. Veryga.

Sveika gyvensena nelygu skiepui

D. Kepenio spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo buvęs Seimo narys Algimantas Kirkutis. Ir jis sako pastebintis daug chaoso diskusijose apie pandemiją.

A. Kirkučio nuomone, šiuo metu per daug dėmesio skiriama medicinai ir per mažai sveikai gyvensenai. Buvusio parlamentaro teigimu, per mažai lėšų skiriama gyventojų sveikatinimui.

Kalbėta, kad reikėtų didinti gyventojų fizinį aktyvumą. Sporto medicinos gydytojas Dalius Barkauskas teigė, kad šaliai reikėtų apsvarstyti ir tai, kaip bus elgiamasi, jei vakcinacija neduos norimo rezultato.

D. Barkauskas sakė manantis, kad visuomenės sveikata ilgalaikiame kontekste prastės, todėl reikėtų turėti ilgalaikę strategiją, kaip būtų kuriamas žmonių sveikatos rezervas, gyventojai skatinami sportuoti.

Buvęs sveikatos apsaugos ministras A. Veryga sako, kad skatinti žmones domėtis visomis sveikatos priežiūros galimybėmis reikėtų. Politiko teigimu, žmonės turėtų stiprinti ir prižiūrėti savo nespecifinį (ne konkrečiai ligai skirtą) imunitetą.

Tačiau A. Veryga sako griežtai nesutinkantis su teiginiu, kad sveikas gyvenimo būdas yra alternatyva skiepams. Jis sako ir anksčiau šiuo klausimu jau diskutavęs su D. Kepeniu.

„Ir viena, ir kita priemonė turi savo vietą ir aš tikrai nuoširdžiai nesuprantu, kam ta priešprieša yra keliama. Matyt, kad ji atkeliauja iš baimių, susijusių su vakcinomis, iš nežinojimo ir bandymo pakeisti tai, ko tu nežinai, nepažįsti, kas atrodo baisu, dalykais, kurie, atrodytų, yra saugesni.

Net ir ta pati sveika gyvensena, fizinis aktyvumas, nežinant ir nemokant, kaip tai daryti, jie lygiai taip pat gali būti pavojingi kaip ir vakcinos neteisingai naudojamos, jei su jomis kažką ne taip darysi. Jei užsispirti ir dabar nusisėdėjus kelis mėnesius namuose sugalvoti ir išbėgti kur nors pasibėgioti 10 km, kaip Dainius daro kiekvieną rytą, tai turbūt infarktą turėtumėm ne vieną ir ne du“, – mintimis dalijasi A. Veryga.

A. Veryga sako taip pat kritiškai vertinantis ir idėją, kad persirgus Covid-19 įgyjamas apsaugantis imunitetas.

„Žmonės ne tam dešimtmečiais kūrė imunologijos mokslą, ne tam darė tyrimus, kad paliktų žmones natūraliai atrankai. Visom ligom galima nebetaikyti gydymo, netaikyti medikamentų. Kažkas išgyvens, kažkas ne. Anksčiau gi taip ir būdavo“, – sako A. Veryga ir prideda, kad šiuo metu gyvename XXI a., todėl leisti vykti natūraliai atrankai nereikėtų.

Siūlo pervardinti SAM

Seimo narys D. Kepenis taip pat teigė pastebintis, kad šalyje nėra tinkamos sveikatos sistemos. Jo nuomone, SAM turėtų turėti kitą pavadinimą, reikėtų aiškiau apibrėžti ministerijos funkcijas.

D. Kepenis sako planuojantis teikti siūlymą Seimui, kad ministerijos pavadinimas būtų pakeistas.

„Manau, kad ta ministerija turi vadintis gydomosios medicinos ministerija, atiduoti visas galias medicinines ten ir tegul atsako ne tik už pandemiją, bet už viską tegul atsako, už teisingą, už gerą, už dorą, už principingą, už tikrą gydymą“, – kalba D. Kepenis.

A. Veryga šį siūlymą sako girdėjęs ir anksčiau: „Kiek Dainių tenka klausyti, tai jis vos ne kas kartą apie tai ir pašneka, kad Sveikatos ministerija, jo manymu, yra ligų ministerija. Tai yra jo požiūris, aš su juo nesutinku“.

Buvęs sveikatos apsaugos ministras sako, kad SAM rūpinasi ne tik ligų gydymu, kaip D. Kepenis mano, o dalyvauja ir kitose sferose.

„Yra visuomenės sveikata, kur SAM lygiai taip pat dalyvauja, yra psichikos sveikata, kur nebūtinai yra tik gydymas, yra prevenciniai dalykai ir panašiai. Mes nemažai esame sulaukę netgi kritikos praėjusioje kadencijoje, kad nesprendžiame neva tai kažkokių esminių klausimų, o užsiimame mityba vaikų mokyklose ar kitais dalykais“, – dėsto A. Veryga.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios patvirtinti 192 986 Covid-19 atvejai. 3 145 žmonės nuo šios ligos mirė.

Lietuvoje iš viso nuo Covid-19 paskiepyti 113 208 asmenys, tai yra 4,05 proc. Visų šalies gyventojų.

Visą spaudos konferenciją galite pažiūrėti čia: