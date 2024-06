Oro temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kris kruša.

Vėjas besikeičiančios krypties, 5-10 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių.