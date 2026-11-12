Kelininkai įspėja dėl galimo plikledžio: štai kur reikės pasisaugoti

Dėl vietomis krentančios temperatūros slidūs kelio ruožai gali formuotis ir kitose šalies vietovėse.
Vis dažniau susiduriama su permainingomis eismo sąlygomis
Nurodoma, jog lapkritį keliuose vis dažniau susiduriama su permainingomis eismo sąlygomis – temperatūra gali svyruoti, kelio danga vietomis tapti slidi, o trumpėjantis šviesus paros metas apsunkina matomumą.
„Vairuotojams rekomenduojama kelionėms skirti daugiau laiko, rinktis saugų greitį ir išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių“, – teigia kelininkai.
Pastebima, kad slidumas gali susidaryti ne tik ant važiuojamosios dalies, bet ir ant šaligatvių, todėl atidūs turėtų būti ir pėstieji.
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