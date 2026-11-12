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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kelininkai įspėja dėl galimo plikledžio: štai kur reikės pasisaugoti

2026-11-12 17:40 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 17:40
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Ketvirtadienio naktį ir penktadienio rytą vakariniuose bei pietiniuose Lietuvos rajonuose gali susidaryti plikledis, įspėja bendrovė „Kelių priežiūra“.

Transportas (nuotr. ELTA)
GALERIJA (34)

Ketvirtadienio naktį ir penktadienio rytą vakariniuose bei pietiniuose Lietuvos rajonuose gali susidaryti plikledis, įspėja bendrovė „Kelių priežiūra“.

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Dėl vietomis krentančios temperatūros slidūs kelio ruožai gali formuotis ir kitose šalies vietovėse.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Transportas, eismas, spūstys

Vis dažniau susiduriama su permainingomis eismo sąlygomis

Nurodoma, jog lapkritį keliuose vis dažniau susiduriama su permainingomis eismo sąlygomis – temperatūra gali svyruoti, kelio danga vietomis tapti slidi, o trumpėjantis šviesus paros metas apsunkina matomumą.

„Vairuotojams rekomenduojama kelionėms skirti daugiau laiko, rinktis saugų greitį ir išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių“, – teigia kelininkai.

Pastebima, kad slidumas gali susidaryti ne tik ant važiuojamosios dalies, bet ir ant šaligatvių, todėl atidūs turėtų būti ir pėstieji.

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