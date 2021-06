Keisis eismas trijose Vilniaus sankryžose: pokyčiai ir viešojo transporto tvarkaraščiuose

Birželio 18 d. nuo 20.00 val. iki birželio 19 d. 7.00 val., atsižvelgiant į eismo ribojimus Žirnių-Liepkalnio g. sankryžoje, keisis viešojo transporto eismas:

2 maršruto autobusai, važiuodami Oro uosto kryptimi, važiuos Kauno, Dariaus ir Girėno gatvėmis, o nuo Oro uosto važiuos įprasta trasa Stoties kryptimi.

Bus trumpinama 88 maršruto autobusų trasa – autobusai kursuos iki Stoties. Stotyje 88 maršruto autobusai, važiuodami centro kryptimi, išvyks iš Stoties E stotelės, kurioje įprastai stoja 13, 31, 37 ir 74 maršrutų autobusai.

12, 16, 19, 58, 61 ir 82 maršrutų autobusų trasos nesikeis, autobusai kursuos kaip įprasta. Birželio 19 val. nuo 4.00 iki 16.00 val., dėl planuojamų asfaltavimo darbų Gurių-Juodojo kelio ir Tolimosios-Juodojo kelio sankryžose, bus draudžiamas automobilių eismas ir keisis viešojo transporto judėjimas.

Gurių-Juodojo kelio ir Tolimosios-Juodojo kelio sankryžose vykdomų darbų zonoje eismas bus draudžiamas, išskyrus patekimą į zonoje esančius pastatus. Vairuotojų prašoma būti atidžių ir rinktis judėjimą apylankomis:

Važiuojant Gurių g. link Juodojo kelio apylanka per Juodupio g. ir Ašmenėlės g.

Važiuojant Juoduoju keliu į centrą apylanka Ašmenėlės g., Juodupio g., Minsko pl., Liepkalnio g.;

Važiuojant iš Tolimosios g. (Aukštojo Pavilnio) į centrą apylanka Džiaugsmo g., Pergalės g., S. Batoro g. (per Naująją Vilnią);

Važiuojant į Aukštąjį Pavilnį apylanka per Liepkalnio g., Minsko pl., Gurių g., Juodupio g., Ašmenėlės g. arba per Subačiaus g., S. Batoro g., Pergalės g., Džiaugsmo g. (per Naująją Vilnią).

Viešojo transporto pasikeitimai:

58 maršruto autobusai bus nukreipiami Juodulio, Ašmenėlės g. Autobusai važiuos pakeista trasa tiek važiuodami į Stotį, tiek iš Stoties.

33 maršruto autobusai neužsuks į Kalnėnus, o visais reisais važiuos Juoduoju keliu.

31 maršruto autobusų trasa nesikeis, autobusai kursuos kaip įprasta.

Pakeistų maršrutų autobusų eismo tvarkaraščiai interneto tinklalapyje skelbiami birželio 17 d. Informacija apie viešojo transporto darbą ir pakeitimus pateikiama interneto tinklalapyje www.judu.lt, socialiniame tinklalapyje www.facebook.com/susisiekimo.paslaugos, mobiliaisiais telefonais (m.stops.lt) bei darbo valandomis teikiama telefonu (8 5) 210 7050.