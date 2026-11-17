Rajono meras Valentinas Tamulis antradienį pasirašė tai numatantį potvarkį, BNS patvirtino mero patarėja Vilija Mockuvienė.
„Mero potvarkis yra pasirašytas jau šiandien (antradienį – BNS) ir skelbiama savivaldybės lygiu ekstremali situacija“, – BNS sakė V. Mockuvienė.
Atskleidė, kokiomis sąlygomis atšauks ekstremalią situaciją
Jos teigimu, ekstremali situacija bus atšaukta tuomet, kai padėtis kiaulių komplekse bus suvaldyta: „Kol kas labai sunku prognozuoti.“
„Bendraujama su įmonės atstovais, kai bus priimti sprendimai jų, kaip jie suvaldys situaciją pas save ir tada atsižvelgiant į tai ir bus priimtas sprendimas, kada atšaukti“, – BNS aiškino mero patarėja.
Kaip rašė BNS, savivaldybė anksčiau antradienį pranešė, kad jos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras tokį sprendimą pasiūlė V. Tamuliui.
„Bekonas LT“ antradienį savo ruožtu pranešė bendradarbiaujantis su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), kad kuo greičiau ir saugiau būtų suvaldytas protrūkis bei užkirstas kelias tolesniam ligos plitimui.
Anot įmonės, komplekse laikoma daugiau kaip 26 tūkst. kiaulių. Pagal maro kontrolės reikalavimus visos jos turės būti nugaišintos.
Kaip pirmadienį pranešė Maisto ir veterinarijos tarnyba, Josvainių seniūnijoje, Čiukiškių kaime, AKM protrūkis patvirtintas pirmadienį.
Tai pirmas šiais metais nustatytas AKM protrūkis kiaulių ūkyje Lietuvoje.
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