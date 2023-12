Kauno valdžios dovana: automobilių parkavimas dalyje miesto brangs kone dvigubai

Valdžia teisinasi, kad mokesčių nekėlė daugybę metų, o vietų, ypač centre, kur palikti automobilį, labai trūksta. Tiesa, gyventojai valdžios užmojais piktinasi ir tokius planus vadina pasipinigavimu.

Kauno valdžia užsimojo gerokai patuštinti vairuotojų pinigines ir pabranginti parkavimą visame mieste. Daugumoje zonų mokestis kiltų kone dvigubai, o brangiausiose – ketvirtadaliu.

Raudonojoje zonoje vairuotojai, norintys valandai palikti automobilį dabar moka 1,2 Eur., o pabrangus mokėtų 2 eurus.

Ketvirtadaliu didėtų parkavimo mokestis geltonojoje ir oranžinėje zonoje – nuo 2 eurų iki 2,50.

Mėlynojoje kiltų nuo 60 centų iki 1 euro. Pigiausioje, žaliojoje zonoje, valandai palikti automobilį taip pat atsieitų brangiau, vietoje 30 centų – pusė euro.

REKLAMA

REKLAMA

Kauno savivaldybės atstovai teigia, kad šių mokesčių nekėlė ilgus metus.

„Geltonoje ir raudonoje zonoje nebuvo įkainiai peržiūrimi 6,5 metų, o žalioj ir mėlynoj – netgi 10 metų. Tai manome, kad tas laikotarpis pakankamai ilgas, kad peržiūrėtume kainas“, – teigia Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.

REKLAMA

Tačiau esą pagrindiniai kriterijai – tarša ir automobilių grūstys centre. Padidinusi mokestį, valdžia viliasi sumažinti automobilių miesto centre nes kai kurios gatvės taip užkimštos mašinomis, kad tenka kelis ratus apsukti, kol pavyksta rasti bent vieną kitą laisvą vietą.

„Centre, Sapiegos gatvėj, Vasario 16 -osios gatvėj, Maironio būna vietomis užimtumas iki 100 proc., tai dėl to vietomis tokį sprendimą ir siūlome“, – tikina „Parkavimo Kaune“ direktorius Justas Limanauskas.

REKLAMA

REKLAMA

„Yra didelis automobilių kiekis, kurie ieško ir neranda vietos mieste, tai, manome, šis sprendimas palengvins ir sumažins judėjimą mieste, nes bus daugiau vietų ir mažiau bus teršiamas centras“, – sako M. Matusevičius.

Brangs ir metiniai leidimai

Be to, didėtų ne tik valandinis mokestis, bet ir metiniai leidimai. Nors anksčiau už galimybę metus statyti automobilį trijose zonose – žaliojoje, mėlynojoje ir raudonojoje – tekdavo pakloti 500 eurų, po pabranginimo toks leidimas jau atsieitų 800 eurų. Planuojamas ir naujas leidimas – už 1200 eurų, jis leistų be apribojimų stovėti visose rinkliavos zonose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Galima naudotis viešuoju arba dalintis automobiliais, Kaune veikia nemažai tokių įmonių. Arba, kiek įmanoma, trumpinti tą stovėjimą, nes miestas nėra aikštelė, būtų gerai, kad žmonės atvažiuoja, pasidaro reikalus ir išvažiuoja, o dabar būna taip, kad ir užmiršta tą automobilį“, – tikina J. Limanauskas.

Kaune veikia ir nauja sistema, atskleidžianti, kur yra laisvų vietų automobiliams statyti, tačiau ji ne visada teisybę parodo. Švieslentėje kartais dega nuliai, o gatvėje laisvų vietų bent kelios.

REKLAMA

„Šita sistema rodo laisvas vietas, ten kur galima stoti, ten kur nėra rezervo, ir rodo priklausomai nuo to, kaip priparkuoti automobiliai, jei priparkuotas neteisingai, ant linijos, sistema negali parodyti gerai“, – sako „Parkavimo Kaune“ direktorius.

2022 m. už parkavimą Kaune vairuotojai sumokėjo beveik 7,5 milijono eurų, 2021 metais, dar per pandemiją, kai žmonės važinėjo gerokai mažiau, rinkliavų suma siekė beveik 5 miljonus eurų.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame TV3 žinių reportaže.