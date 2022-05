Kauno rajone – sulaikymo operacija: iš JK į Lietuvą buvo gabenami didelės grynųjų pinigų sumos

„Sulaikymo operacija buvo atlikta Kauno rajone, kai vienas iš bendrininkų tokiomis aplinkybėmis atgabeno daugiau nei 415 tūkstančių eurų. Jie pakeliui Lenkijoje buvo iškeisti iš kitos valiutos“, – per spaudos konferenciją pirmadienį sakė Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo skyriaus prokuroras Dainius Simonavičius.

Pasak jo, pinigai Lietuvoje sutartoje vietoje buvo perduoti kitam bendrininkui.

Per kratas Kauno apskrityje ir Vilniaus mieste policijos pareigūnai sulaikė tris įtariamuosius, jie įtariami per valstybės sieną krovininiu automobiliu gabenę stambią grynųjų pinigų sumą. Per kratą iš vieną įtariamųjų rasta 60 tūkst. eurų.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos viršininkė Jūratė Maksimavičienė per spaudos konferenciją pirmadienį pranešė, jog asmenys buvo sulaikyti gegužės 11 dieną.

45-55 metų Įtariamieji anksčiau nebuvo teisti.

Visi įtariamieji yra lietuviai, vienas jų yra įmonės administracijos darbuotojas.