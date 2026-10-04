Kauno rajone nuslydo motociklas, nukentėjo net 4 asmenys

Kaip praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 14.19 val. Zapyškio seniūnijoje, Šakių plente, vyras, gimęs 1999 metais, nesuvaldė vairuojamo motociklo „Suzuki“, nugriuvo ant šono ir slysdamas kliudė autobusų stovėjimo juostoje stovėjusius motociklus „Kawasaki“, „Suzuki“, „Ducati“ ir BMW.
Per eismo įvykį nukentėjo trys vyrai, gimę 1963 ir 1979 metais, bei motociklo nesuvaldęs vairuotojas, gimęs 1999 metais. Jie dėl sužalojimų išgabenti į gydymo įstaigą.
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