Kauno policininkai ir banko darbuotojai išgelbėjo sukčių apgaudinėjamos senjorės pinigus

Rugsėjo 3-iosios popietę Kauno apskrities pareigūnai sulaukė banko pranešimo apie jiems įtarimų sukėlusią situaciją – 75 metų moteris išsigrynino 15 tūkst. eurų, taip pat vis bando atlikti 5 tūkst. eurų pavedimą į kitą sąskaitą.
Į banko darbuotojų perspėjimus moteriai nesureagavus, pas ją nedelsiant išvyko Reagavimo valdybos ir kriminalinės policijos pareigūnai. Jiems moteris iš karto durų neatidarė, rusų kalba kalbėjo su tariamu banko darbuotoju.
Galiausiai pareigūnams pavyko moterį įkalbėti atidaryti duris ir pasikalbėti. Namuose pas senjorę rasti 15 tūkst. eurų, o pavedimus, kuriuos ji bandė atlikti, banko darbuotojai operatyviai užblokavo.
„Džiaugiamės, jog bendradarbiaujant institucijoms operatyviai pavyko užkardyti nusikalstamą veiką“, – sako Kauno apskrities Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos viršininkas Aleksėjus Gubenko.
Pasak jo, pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai gyventojai tampa finansinių sukčių aukomis, įsitraukdami į tariamas investavimo sistemas. Policijos pareigūnai primena, kad, kilus įtarimams dėl pasiūlymo investuoti, visada verta pasitarti su specialistais, pasitikrinti informaciją internete, įsitikinti, ar veikla registruota ir prižiūrima.
Šiais metais per septynis mėnesius visoje Lietuvoje fiksuota beveik 2,5 tūkst. sukčiavimo atvejų ir tai beveik trečdaliu daugiau nei pernai.
