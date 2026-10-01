Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno policija vertina kreipimąsi dėl „Žalgirio“ arenoje iškelto plakato su galima svastika

2026-10-01 17:12 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 17:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno policija vertina gautą kreipimąsi dėl draudžiamo simbolio – svastikos, pastebėtos organizuotų sirgalių tribūnoje per Eurolygos rungtynes tarp Kauno „Žalgirio“ ir Pirėjo „Olympiakos“.

Kauno “Žalgiris“ - Pirėjo “Olympiakos“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Kauno policija vertina gautą kreipimąsi dėl draudžiamo simbolio – svastikos, pastebėtos organizuotų sirgalių tribūnoje per Eurolygos rungtynes tarp Kauno „Žalgirio“ ir Pirėjo „Olympiakos“.

REKLAMA
1

„Policijos pareigūnus kreipimasis pasiekė ketvirtadienį popiet. Informacija perduota teritoriniam policijos komisariatui, kuris ją įvertins“, – BNS nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Kauno apygardos prokuratūra ketvirtadienį popiet BNS informavo, kad su tuo susijusio kreipimosi kol kas negauta.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienio vakarą „Žalgirio“ arenoje žaidžiant Eurolygos antrojo turo rungtynes, prieš pat jų pradžią organizuotų sirgalių tribūnoje buvo iškeltas plakatas, skirtas ilgamečiam sirgaliui, kuriam neseniai futbolo rungtynių metu buvo suteikta gyvybę išgelbėjusi medicininė pagalba.

REKLAMA

Plakate buvo pavaizduotas sirgalius, jam padėję medikai ir žinutė „Su šaliku amžinai“.

Vis dėlto vėliau paaiškėjo, kad ant plakato buvo atsiradęs ir draudžiamas simbolis, kuris, pasak Kauno „Žalgirio“, neturi jokio ryšio nei su pirminiu plakato sumanymu, nei su jo perduodama žinute.

Simbolis nupieštas apatiniame dešiniajame sirgalių iškelto plakato kampe – jį galima matyti ir rungtynėse dirbusio BNS fotografo Eriko Ovčarenko nuotraukoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kauno „Žalgiris“ nurodė griežtai smerkiantis ir netoleruojantis antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos bei bet kokių kitų neapykantos formų, taip pat – nacistinių, sovietinių ar kitus totalitarinius režimus simbolizuojančių ženklų.

Klubas pažymėjo, kad yra nustatęs plakatų ir kitos vizualinės atributikos derinimo tvarką, o rengiant šią choreografiją buvo pateiktas ir su klubu suderintas plakato maketas, kuriame jokių draudžiamų simbolių nebuvo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Žalgiris“ kreipėsi į teisėsaugos institucijas, siekdamas nustatyti visas įvykio aplinkybes, ir pažymėjo esąs pasiruošęs visokeriopai bendradarbiauti, kad atsakingi asmenys būtų nubausti.

Kol vyksta tyrimas, organizuotų sirgalių plakatų naudojimas rungtynių metu sustabdytas, taip pat griežtinamos jų derinimo kontrolės procedūros.

Organizuotų „Žalgirio“ sirgalių grupė „Green White Boys“ taip pat atsiprašė dėl incidento ir nurodė, kad situaciją vertina itin rimtai, o simbolis neatspindi grupės vertybių ar pozicijos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų