Kauno policija vertina kreipimąsi dėl „Žalgirio“ arenoje iškelto plakato su galima svastika

„Policijos pareigūnus kreipimasis pasiekė ketvirtadienį popiet. Informacija perduota teritoriniam policijos komisariatui, kuris ją įvertins“, – BNS nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Tuo metu Kauno apygardos prokuratūra ketvirtadienį popiet BNS informavo, kad su tuo susijusio kreipimosi kol kas negauta.
Antradienio vakarą „Žalgirio“ arenoje žaidžiant Eurolygos antrojo turo rungtynes, prieš pat jų pradžią organizuotų sirgalių tribūnoje buvo iškeltas plakatas, skirtas ilgamečiam sirgaliui, kuriam neseniai futbolo rungtynių metu buvo suteikta gyvybę išgelbėjusi medicininė pagalba.
Plakate buvo pavaizduotas sirgalius, jam padėję medikai ir žinutė „Su šaliku amžinai“.
Vis dėlto vėliau paaiškėjo, kad ant plakato buvo atsiradęs ir draudžiamas simbolis, kuris, pasak Kauno „Žalgirio“, neturi jokio ryšio nei su pirminiu plakato sumanymu, nei su jo perduodama žinute.
Simbolis nupieštas apatiniame dešiniajame sirgalių iškelto plakato kampe – jį galima matyti ir rungtynėse dirbusio BNS fotografo Eriko Ovčarenko nuotraukoje.
Kauno „Žalgiris“ nurodė griežtai smerkiantis ir netoleruojantis antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos bei bet kokių kitų neapykantos formų, taip pat – nacistinių, sovietinių ar kitus totalitarinius režimus simbolizuojančių ženklų.
Klubas pažymėjo, kad yra nustatęs plakatų ir kitos vizualinės atributikos derinimo tvarką, o rengiant šią choreografiją buvo pateiktas ir su klubu suderintas plakato maketas, kuriame jokių draudžiamų simbolių nebuvo.
„Žalgiris“ kreipėsi į teisėsaugos institucijas, siekdamas nustatyti visas įvykio aplinkybes, ir pažymėjo esąs pasiruošęs visokeriopai bendradarbiauti, kad atsakingi asmenys būtų nubausti.
Kol vyksta tyrimas, organizuotų sirgalių plakatų naudojimas rungtynių metu sustabdytas, taip pat griežtinamos jų derinimo kontrolės procedūros.
Organizuotų „Žalgirio“ sirgalių grupė „Green White Boys“ taip pat atsiprašė dėl incidento ir nurodė, kad situaciją vertina itin rimtai, o simbolis neatspindi grupės vertybių ar pozicijos.
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