Kauno Dariaus ir Girėno stadioną bei Sporto halę turėtų prižiūrėti „Kauno arena“

Konkurso laimėtoja pasirinkta pagal didžiausią pasiūlytą metinį mokestį miestui bei mažiausią vidutinę svertinę kapitalo kainą ir mažiausią investicijų kainą, pranešė Kauno savivaldybė.

„Jeigu taryba pritars, pasirašyta koncesijos sutartis su valdytoju galios 15 metų“, – pranešime sakė savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.

„Kauno arenos“ specialiai tam įsteigta bendrovė turės įsipareigoti savivaldybei mokėti 324 tūkst. eurų per metus, šią sumą kasmet indeksuojant infliacijos dydžiu, be to, už maždaug 1,9 mln. eurų ji turės įsigyti papildomos įrangos ir baldų. Bendra koncesininko investicijų suma sieks virš 2,5 mln. eurų.

Be to, kasmet stadione privalės įvykti bent 15 didesnių renginių, iš jų bent 10 – sporto renginių, įtrauktų į federacijų renginių kalendorių.

Dėl savivaldybės gautos Europos Sąjungos paramos rekonstruojant Sporto halę valdytoja turės užtikrinti ir miesto prisiimtą įsipareigojimą – bent penkerius metus 76 proc. halės darbo laiko skirti neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugoms bei nekomercinei veiklai.

Kol vyko koncesininko paieškos, stadioną bei sporto halę prižiūrėjo Kauno sporto mokykla „Startas“.

„Kauno arena“ yra laimėjusi Ledo rūmų Kaune nuomos konkursą, be to, ji valdo ir Nemuno saloje įsikūrusią „Žalgirio“ areną.