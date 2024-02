Zuokas ir Benkunskas susikibo dėl stadiono statybų: „Klausykitės manęs dar kartą labai atidžiai“

Diskusijoje taip pat dalyvavo ekonomistas, premjerės patarėjas Raimondas Kuodis, video tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis.

Vėl keičiasi Vilniaus stadiono statytojas. Iš projekto pasitraukė krizę išgyvenantis „BaltCap“ fondas, kurio buvęs partneris Šarūnas Stepukonis pralošė kazino dvigubai didesnę sumą nei skelbta anksčiau – net 40 milijonų fondo eurų.

Dabar stadioną statyti žada „Hanner“, valdoma vieno turtingiausių Lietuvos žmonių A. Avulio.

„BaltCap“ vadovas Simonas Gustainis patvirtino, kad mažiausiai 17 mln. eurų vagystę, o ši suma esą gali būti ir dvigubai didesnė ir siekti net 40 milijonų eurų, iš buvusio partnerio Šarūno Stepukonio patyręs fondas įsipareigojimų Vilniui įvykdyti nebesugeba.

REKLAMA

REKLAMA

Kuodis: Lietuvoje trūksta vyriškumo

Komentuodamas kilusį skandalą R. Kuodis pabrėžia, kad Lietuvoje trūksta vyriškumo. Anot jo, dažnai daug kas slepiama, bijoma visuomenei pasakyti tiesą.

REKLAMA

„Esmė, kad Lietuvoje trūksta vyriškumo. Jeigu kažkas nesiseka, ateini ir pasakai – nesiseka dėl to. Taip, kartais gyvenime būna objektyvių dalykų – infliacija Europoje, palūkanos pakilo, pasikeitė kitos aplinkybės, ateini ir pasakai.

Bet Lietuvoje vyriškumo trūksta. Kai pagauna imant kyšius, pradedi rašyti skolos raštelius. Nesakai, kad taip, atsiprašau – visi bando išsisukti.

Todėl tokius projektus pradeda gaubti miglos. Atsiprašau už paranojišką nuotaiką, bet kiek ten pralošta pinigų? Ar jie pralošti, ar kažkur išplauti, niekas nepasakys, nes vyriškumo trūksta“, – komentuoja R. Kuodis.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, normalioje visuomenėje turėtų būti atsiprašoma ir paaiškinama situacija.

„Turime tipišką lietuvišką situaciją, kai turime debesėlius sklaidyti. Sueis institucijos ir žiūrės, ar čia pralošti pinigai, ar nepralošti, ar norėta pasitraukti ir ieškota pretekstų“, – sako R. Kuodis.

Benkunskas: kas netingi, tas kalba

V. Benkunskas pastebi, kad stadiono kainos klausimu sklando daug netikslios informacijos, vyksta „pigus politikavimas“.

„Kas netingi, tas tą pasako. Vieną dieną ponas Zuokas pasako 300 mln., kitą dieną dar kažkas“, – pastebi jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anot V. Benkunsko, Nacionalinio stadiono ir viso daugiafunkcio komplekso Vilniuje statybos brangs apie 38 mln. eurų, iš kurių apie 28 mln. eurų padengs savivaldybė

Tuo metu bendri valstybės ir savivaldybės įsipareigojimai, 20-čia metų – iki dvejų metų – sutrumpinus jo išpirkimo iš privataus koncesininko laiką, pasak mero, išaugs 2,3 mln. eurų – iki 158,3 mln. eurų.

„94 mln. eurų mes indeksuojame 27 procentais (28,7 proc. – BNS) ir tai sudaro 122 mln. eurų su PVM – tiek ponas Avulis („Hanner“ savininkas Arvydas Avulis – BNS) gaus iš savivaldybės, kai pastatys ir išvystys visą kompleksą“, – sako V. Benkunskas.

REKLAMA

Dar apie 10 mln. eurų pabrangusio projekto kaštų padengs pati „Hanner“.

„Visa mūsų įsipareigojimų suma yra 156 milijonai, kurie niekada nebuvo keisti, su valdymo mokesčiu. Galiu pasakyti – teiksime tarybai pakeitimą, kuris bus fiksuotas sutarties pakeitimu, ir visa mūsų, tai yra savivaldybės ir ministerijos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – BNS), įsipareigojimų kaina augs 2,3 mln. eurų, – iki 158,3 mln. eurų“, – aiškina meras.

REKLAMA

Laidos metu kilo A. Zuoko ir V. Benkunsko diskusija dėl stadiono statybų kainos. Iš abiejų politikų netrūko kandžių pasisakymų.

„Pone Zuokai, klausykitės manęs dar kartą labai atidžiai. Mūsų įsipareigojimai su ministerija yra išmokėti iš valstybės ir savivaldybės lėšų 156 mln. Į šitą kainą įeina statybų kaštai, finansavimas, operavimas 22 m.“ – A. Zuokui ėmus tikslintis informaciją apie sumas, atsakė V. Benkunskas.

Avulis siūlo pamatyti, kas planuojama

Reaguodamas į kilusius ginčus dėl kainos, siūlo pažiūrėti į tai, ką numatoma statyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Norint suprasti, kiek iš tikrųjų visa tai kainuoja, patarčiau pirmiausia padaryti to projekto pristatymą visuomenei, kas iš viso ten bus. Dabar yra muštynės dėl skaičių. Tai pirmiausia pažiūrėkime, kas ten bus“, – pabrėžia A. Avulis.

A. Avulis atskleidžia, kad komplekse bus keturios tikros futbolo aikštės ir viena, kurioje bus lengvosios atletikos maniežas. Taip pat numatoma sporto arena su penkiais tūkstančiais žiūrovų vietų, krepšinio aikštelės ir kiti sporto įrenginiai.

REKLAMA

Visuomenėje pasigirdus svarstymų, kad tai perteklinis projektas, o tuos pinigus verčiau būtų panaudoti kitur, V. Benkunskas su tuo nesutinka.

„Man labai nepatinka, kad mes bandome supriešinti, kad reikia nukreipti pinigus gynybai ar slėptuvėms, tankams ir panašiai. Aš visiškai pritariu, kad reikia ir gynybai didinti finansavimą, ir kalbėti apie slėptuves, bet tada mes turime sustoti vystyti miestą, neinvestuoti į kelius, nebestatyti darželių? Tas kalbėjimas lyg kalbėtume apie paskutinius miesto ar valstybės pinigus yra tiesiog nekorektiškas“, – svarsto V. Benkunskas.

REKLAMA

Anot jo, šiuo klausimu jau yra iššvaistyta nemažai laiko ir resursų, todėl projektą reikia pagaliau įgyvendinti.

„Mes per ilgai tąsomės su šiuo projektu. Reikia paimti vieną kartą ir padaryti“, – ragina jis.

Projektą iš „BaltCap“ perima „Hanner“

Praėjusį penktadienį pranešta, kad projektą iš ligšiolinės jo koncesininkės ir statytojos – investicijų bendrovės „BaltCap“ – perima A. Avulio valdoma nekilnojamojo turto bendrovė „Hanner“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Benkunskas penktadienį pranešė, kad stadiono statybos kaina indeksuojama 40,4 proc. (be finansavimo ir operavimo kaštų), iš jų savivaldybė ir Vyriausybė padengtų 28,7 proc., o likusią dalį – 11,6 proc. (apie 10 mln. eurų) – koncesininkė, kuri ją dengtų iš apyvartinių lėšų ir pelno. Galutinės indeksavimo sumos jis nepranešė.

Pasak Vilniaus mero, 10 mln. eurų suma, kurią per 22 metus koncesininkui už valdymo paslaugas sumokės savivaldybė, pagal naują sutartį su „Hanner“ nesikeis, tuo metu atsiskaityti su koncesininke numatoma per dvejus, o ne per 22 metus, taip sutaupant apie 35 mln. eurų palūkanų.

REKLAMA

„Čia mūsų taupymas pagrindinis, kad mes naikiname tą 22 metų išsimokėjimo terminą, 8 procentų metines palūkanas ir sumokėsime (...) koncesininkui daug greičiau. Tai leis mums sutaupyti 35 mln. eurų (...). Mes atsiskaitysime per du metus nuo statybų pabaigos“, – tvirtino jis.

Meras pirmadienį priminė, kad bendra projekto kaina iki indeksavimo buvo 156 mln. eurų, iš jų 94 mln. eurų – statybos kaina, komplekso valdymo kaštai per 22 metus – dar beveik 10 mln. eurų, o finansavimo kaštai, arba palūkanos – dar 51 mln. eurų.

REKLAMA

Sostinės savivaldybės tarybai komplekso koncesijos sutarties pakeitimo projektą ketinama pristatyti vasario 28 dieną.

Penktadienį V. Benkunskas minėjo, kad siekiant sumažinti indeksavimui skirtą sumą ir papildomų darbų kaštus, keleriais metais bus sutrumpintas komplekso išsimokėjimo grafikas, o sutaupytos skolinimosi palūkanos bus skirtos indeksuoti statybų kainą.

Projektas ėmė strigti paaiškėjus, kad jis gerokai pabrango ir „BaltCap“ kreipėsi į partnerius prašydamas indeksuoti statybų kainą. Fondas ne kartą tikino, kad buvęs „BaltCap Infrastructure Fund“ partneris Šarūnas Stepukonis, kuris įtariamas pralošęs milijonus eurų fondo lėšų, nepadarė žalos stadiono projektą įgyvendinančiai įmonei „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“.

REKLAMA

REKLAMA

Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ yra pasirašę 280 mln. eurų bendros vertės 25 metų trukmės koncesijos sutartį, o statybas pernai rudenį jau pradėjo bendrovė „Naresta“.

V. Benkunskas akcentuoja, kad įvardijama bendra 280 mln. eurų projekto suma apima koncesininko pajamas išdaugiafunkcio komplekso veiklos per visus sutarties trukmės metus.

Daugiafunkcis kompleksas Šeškinėje, greta „Akropolio“ užims daugiau nei 228 tūkst. kv. metrų teritoriją.

Pasak V. Benkunsko, pagal naują sutartį projekto partneriai – miesto savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – įsigyja papildomų darbų: stadiono vietų skaičius didinamas nuo 15 tūkst. iki 18 tūkst., sporto centras bus pertvarkytas įrengiant universalią areną, tinkamą kultūros ir sporto renginiams.