Vienas iš vaikų buvo panardintas į tvenkinį.

Baudžiamosios bylos duomenimis, prieš 2009 ir 2012 metais gimusius berniukus buvo smurtauta 2018-2022 m. Po tėvų skyrybų vaikai augo su mama ir jos naujuoju gyvenimo draugu.

„Du asmenys šioje byloje kaltinami dviejų mažamečių nesunkiu sveikatos sutrikdymu, dėl tol, kad vaikams buvo padarytas laikino pobūdžio psichikos sutrikimas. Kadangi vienas iš kaltinamųjų yra vaiko motina, ji kaltinama tuo, kad, piktnaudžiavo savo motinos teisėmis ir pareigomis“, – žurnalistams sakė teisėja Vita Padriezaitė.

Pasak jos, kaltinimas yra pareikštas dėl sistemingo fizinio ir psichinio gniuždymo, galimai kaltinamieji naudojo smurtinius veiksmus mažamečių atžvilgiu, vadino juos įžeidžiančiais žodžiais, tokiu būdu gniuždydami vaikų orumą.

Ketvirtadienį Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose turėjo vykti pirmasis šios bylos posėdis, tačiau pradėti bylos nepavyko, nes dėl pateisinamos priežastys neatvyko vaikų tėvas.

Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, galimai kaltinamasis, veikdamas su nukentėjusiųjų mažamečių vaikų motina, tyčia nesunkiai sutrikdė dviejų vaikų psichinę sveikatą. Asmenys kaltinami dėl sistemingo smurtavimo, nuolatinio vaikų bauginimo, psichologinio jų gniuždymo bei savigarbos ir orumo menkinimo.

Byloje surinktais duomenimis, mažamečiai galėjo ne tik kentėti sistemingą ir žiaurų smurtavimą, bet ir alkį – įtariama, kad vaikų maistas buvo laikomas atskirai nuo kaltinamųjų, o šiems prašant valgyti, buvo liepiama „nusipelnyti“. Manoma, kad mažamečiai vaikai taip pat buvo palikinėjami be priežiūros ir maisto, papildomai paliekant jiems prižiūrėti ir kūdikį. Manoma, kad vaikams buvo grasinama, kad jei šie skųsis, bus mušami dar stipriau, be to jiems galimai buvo draudžiama bendrauti tiek su jų biologiniu tėvu, tiek su kitais artimaisiais.

Vaikams taip pat galimai buvo taikomos įvairios fizinės bausmės už jų elgesį – nesutikimą naktimis skusti bulves ar nesutikimą trumpiau nei valandą motinai šukuoti plaukus. Kaltinamojo akto duomenimis, vaikų motina galimai kaltinamajam taip pat leido panardinti mažametį žemyn galva į vandens telkinį ir vėliau jį numesti ant žemės bei įvairiai iš jo tyčiotis.

„Mažamečiai vaikai šiuo metu gyvena jiems saugioje aplinkoje. Byla, siekiant apsaugoti teisėtus nepilnamečių vaikų interesus, bus nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose“, – rašoma Kauno apylinkės teismo pranešime.