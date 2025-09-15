Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune pavogtas prabangus „Mercedes Benz" automobilis: kaina nustebins

2025-09-15 16:43 / šaltinis: BNS
2025-09-15 16:43

Kaune, Partizanų gatvėje, pavogtas automobilis „Mercedes Benz GLE 450“, pirmadienį pranešė Kauno apskrities policija.

Mercedes Benz BNS Foto

Kaune, Partizanų gatvėje, pavogtas automobilis „Mercedes Benz GLE 450“, pirmadienį pranešė Kauno apskrities policija.

3

Automobilis galėjo būti pavogtas laikotarpiu nuo rugsėjo 4 dienos iki rugsėjo 14-osios.

Padaryta žala tikslinama. Skelbimuose parduodamų 2019 metų laidos „Mercedes Benz GLE 450“ kainos yra apie 50 tūkst. eurų. 

Nustebins žurnalysto neraštingumas
Nustebins žurnalysto neraštingumas
2025-09-15 17:07
Vėl ir vėl. Bent pavadinimą parašykite be gramatinių klaidų. Ar čia jūsų naudojamas rašinėliams rašyti DI yra toks nedadirbtas?
Atsakyti
be gramatinių klaidų
be gramatinių klaidų
2025-09-15 18:12
Pasakysiu paslaptį, sprendžiant pagal straipsnius ,TV3 žurnalistų normalių iš viso nėra. Rašo DI arba studentai už sumuštinį.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
