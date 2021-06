Kasiulevičius įspėja dėl migrantų: tai kelia grėsmę ne tik humanitarinei, bet ir epidemiologinei krizei

Apie tai profesorius rašo socialiniame tinkle „Facebook“.

„Tai, kad darbo migrantų ar pabėgėlių stovyklos gali tapti sunkiai valdomais pandemijos židiniais jau įrodyta. Viskas priklauso nuo tose stovyklose esančios žmonių koncentracijos ir kiekio. O kaip matome, kaimyninės šalies valdžia savo veiksmus dar tik pradėjo. Visos testavimo galimybės ir atmainų genetinė analizė turi būti nukreiptos į pabėgėlius.

Šiandien tai šalies prioritetas, jeigu nenorime patys susprogdinti mums paruoštos bombos“, – pastebi prof. V. Kasiulevičius.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad per sieną į Lietuvą pradeda plūsti pabėgėliai. Pasieniečiai sučiumpa migrantus iš Irako, Sirijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių. Specialistai sako, kad taip Lukašenka gąsdina visų pirma Lietuvą, o ir visą Europos Sąjungą.

Prie Lietuvos sienos Lietuva telkia ne tik papildomas pajėgas iš Viešojo saugumo tarnybos ir Šiaulių sąjungos, svarstoma Baltarusijos sienos apsaugai pasitelkti ir kariuomenę. Negana to, Baltarusija pateikė dar vieną akibrokštą – sulaikė Lietuvos diplomatinį paštą gabenusį automobilį. Užsienio reikalų ministerija reiškia griežtą protestą dėl Vienos konvencijos pažeidimo.

Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sako, kad augant migrantų ateinančių iš Baltarusijos srautams čia telkiamos papildomos pasieniečių pajėgos, planuoja pasitelkti ir kariuomenę.

Pasieniečių vadas sako, kad jau turi numatę vietą, kur būtų galima steigti migrantų stovyklą, tačiau kol kas užtenka vietų ir Užsieniečių registracijos centre. Jų pritrūkus nelegalai būtų apgyventi pasieniečių mokykloje. Lietuvoje šiuo metu yra per 250 nelegalių migrantų. Jų, pasak Rustamo Liubajevo, per šių metų pusmetį daugiau nei per 3 praėjusius metus.

REKLAMA

Pasak politologų, tą galima vadinti Lietuvos pabėgėlių krize ir tai rimtas signalas ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai ir jos sienų apsaugai.

„Tikslingai sukurta krizė, kurią, be abejo, provokuoja Baltarusijos režimas neturėdamas jokių normalių priemonių, kuriomis galėtų demonstruoti savo poziciją, imasi veiksmų, kurie tarptautinėje politikoje ir tarptautinėje teisėję neturėtų būti toleruojami“, – aiškina politologas Linas Kojala.

Totalitarinio režimo lyderis Aleksandras Lukašenka praėjusią savaitę parlamente sakė, kad Minskas iki šiol stabdė narkotikus ir migrantus, bet po tarptautinės reakcijos priverstinai nutupdžius keleivinį „Ryanair" lėktuvą Lukašenka teigia to nebedarysiąs ir panašu, kad savo grasinimų neišsižada.