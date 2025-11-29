 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas apie socdemų koaliciją su „aušriečiais“: panašėja į Stokholmo sindromą

2025-11-29 11:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 11:21

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimas toliau tęsti darbą su „Nemuno aušra“ panašėja į Stokholmo sindromą. Anot konservatorių lyderio, valdančioji „aušriečių“ partija toliau kelia sumaištį valstybėje. 

Laurynas Kasčiūnas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimas toliau tęsti darbą su „Nemuno aušra“ panašėja į Stokholmo sindromą. Anot konservatorių lyderio, valdančioji „aušriečių“ partija toliau kelia sumaištį valstybėje. 

REKLAMA
2

Socialdemokratai kažkodėl nusprendė leisti prorusiškiems populistams laikyti tiek valstybę, tiek juos pačius įkaitais, leisti jiems sėti chaosą, nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Tai jau panašėja į Stokholmo sindromą“, – kreipdamasis į partijos narius TS-LKD Tarybos posėdyje šeštadienį kalbėjo L. Kasčiūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Priminsiu, kad mes socialdemokratams siūlėme politinę paramą mainais į populistų politinę izoliaciją, todėl alternatyva tikrai buvo. Bet jos buvo atsisakyta. Tai reikia nepamiršti“, – pabrėžė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Seime kelią skinantis „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymams įšaldyti LRT finansavimo modelį bei supaprastinti vadovo atleidimo procedūrą, TS-LKD pirmininkas tikina, kad jo vadovaujama partija priešinsis tokioms parlamentarų iniciatyvoms. 

REKLAMA

„Nuolatiniai populistinės „Nemuno aušros“ partijos išpuoliai prieš gynybos sritį, kovojančią Ukrainą, sankcijų Rusijai politiką, energetikos nepriklausomybę išsiplėtė ir į bandymą užvaldyti nepriklausomą visuomeninį transliuotoją. TS-LKD principingai priešinsis tokiems neleistiniems užmojams“, – partijos tarybos posėdyje sakė jis. 

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis dėl savo viešų pasisakymų dėl gynybos finansavimo, užsienio politikos pastaruoju metu susilaukė kritikos. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad žlugus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, rugpjūtį LSDP į naujos sudėties valdančiąją koaliciją pakvietė „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją. 

Konservatorių lyderis anksčiau yra teigęs, kad jo vedama politinė jėga būtų pasirengusi paremti socialdemokratų mažumos Vyriausybę. 

Parlamentaras ragino didžiuosius koalicijos partnerius atsikvošėti ir nutraukti bendradarbiavimą su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius (tv3.lt koliažas)
Žemaitaičio pykčiai su socialdemokratais virto grasinimais: „Užtaisysiu tokį pyragą, kad maža nepasirodys“ (214)
Inga Ruginienė, Vilija Blinkevičiūtė (tv3.lt fotomontažas)
Štai už kurią partiją dabar daugiausiai balsuotų lietuviai: aiškėja favoritai ir nemėgstamiausi politikai (113)
TS-LKD Tarybos posėdis. ELTA (aut. Josvydas Elinskas) (nuotr. Elta)
Konservatoriams ir socialdemokratams – skaudus smūgis: prarado po kelis šimtus partiečių (9)
Vaida Aleknavičienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
LSDP vicepirmininkė: „Aleknavičienės kandidatūra, manau, yra puiki ir reikėtų netempti gumos“ (3)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų