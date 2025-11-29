Kasčiūnas apie socdemų koaliciją su „aušriečiais“: panašėja į Stokholmo sindromą

„Socialdemokratai kažkodėl nusprendė leisti prorusiškiems populistams laikyti tiek valstybę, tiek juos pačius įkaitais, leisti jiems sėti chaosą, nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Tai jau panašėja į Stokholmo sindromą“, – kreipdamasis į partijos narius TS-LKD Tarybos posėdyje šeštadienį kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Priminsiu, kad mes socialdemokratams siūlėme politinę paramą mainais į populistų politinę izoliaciją, todėl alternatyva tikrai buvo. Bet jos buvo atsisakyta. Tai reikia nepamiršti“, – pabrėžė jis.
Seime kelią skinantis „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymams įšaldyti LRT finansavimo modelį bei supaprastinti vadovo atleidimo procedūrą, TS-LKD pirmininkas tikina, kad jo vadovaujama partija priešinsis tokioms parlamentarų iniciatyvoms.
„Nuolatiniai populistinės „Nemuno aušros“ partijos išpuoliai prieš gynybos sritį, kovojančią Ukrainą, sankcijų Rusijai politiką, energetikos nepriklausomybę išsiplėtė ir į bandymą užvaldyti nepriklausomą visuomeninį transliuotoją. TS-LKD principingai priešinsis tokiems neleistiniems užmojams“, – partijos tarybos posėdyje sakė jis.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis dėl savo viešų pasisakymų dėl gynybos finansavimo, užsienio politikos pastaruoju metu susilaukė kritikos.
ELTA primena, kad žlugus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, rugpjūtį LSDP į naujos sudėties valdančiąją koaliciją pakvietė „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
Konservatorių lyderis anksčiau yra teigęs, kad jo vedama politinė jėga būtų pasirengusi paremti socialdemokratų mažumos Vyriausybę.
Parlamentaras ragino didžiuosius koalicijos partnerius atsikvošėti ir nutraukti bendradarbiavimą su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.