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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenės vardu – melagingos žinutės: perduokite visiems ir būkite budrūs

2026-10-02 09:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Rūta Vildžiūnaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 09:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pastaruoju metu gyventojai sulaukia neva iš kariuomenės siunčiamų melagingų pranešimų. Praeitą savaitę kariuomenė skelbė apie sukčius, raginančius studentus atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Šįsyk į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytojas, nurodęs, kad gavo neaiškią žinutę apie neva jo pašalinimą iš šauktinių sąrašų.

Kariuomenės vardu platinamos įtartinos SMS žinutės (nuotr. Inesos Čekolis-Ščiočinos)
GALERIJA (24)

Pastaruoju metu gyventojai sulaukia neva iš kariuomenės siunčiamų melagingų pranešimų. Praeitą savaitę kariuomenė skelbė apie sukčius, raginančius studentus atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Šįsyk į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytojas, nurodęs, kad gavo neaiškią žinutę apie neva jo pašalinimą iš šauktinių sąrašų.

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„Gavau pranešimą, kad esu pašalintas iš šauktinių sąrašų. Susisiekus su kariuomene buvau informuotas dėl hibridinės atakos atvejo“, – naujienų portalui tv3.lt pranešė vaikinas.

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Tiesa, Lietuvos kariuomenė portalui nurodė, kad apie tokį atvejį informacijos neturi.

„Informacijos apie Jūsų minimas hibridines atakas ar siuntinėjamas žinutes duomenų neturime“, – nurodė kariuomenė.

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Vis tik prieš savaitę buvo skelbta, kad viešojoje erdvėje platinami melagingi pranešimai, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Lietuvos kariuomenė tąkart perspėjo, kad tokių pranešimų studentams nesiuntė.

Pranešimuose teigiama, kad rugsėjo 30-ąją studentai esą privalo atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių patikslinti savo duomenų valstybės registruose.

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Toliau nurodoma, kad studentams bus organizuojamos šaudymo, specialiojo rengimo ir taktinės medicinos pratybos.

Kariuomenė perspėja: platinami melagingi pranešimai – studentai raginami vykti į karo prievolės skyrių (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

Studentams grasina net pašalinimu iš universiteto

Melagingame pranešime teigiama, kad po pratybų studentai, neturintys medicininių kontraindikacijų, privalės duoti kraujo sužeistiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams.

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Taip pat nurodoma, kad su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o apie svarbias neatvykimo priežastis esą reikia nedelsiant pranešti nurodytu telefonu.

Pranešimo pabaigoje studentai gąsdinami drausminėmis nuobaudomis. Teigiama, kad neatvykusiems be svarbios priežasties gali grėsti net pašalinimas iš universiteto.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos kariuomenė

„Informuojame apie viešoje erdvėje siuntinėjamus melagingus pranešimus, kurie ragina atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių.

Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja“, – nurodo kariuomenė.

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