Kariuomenės vadas Vaikšnoras apie tai, ar Baltijos šalys silpniausia NATO vieta: mus atkirsti kaip regioną yra lengviausia

Kaip mes esame pasirengę ginti savo valstybę ir kokios prognozės Baltijos šalims, naujienų portalo laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“ kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.

Laurynas Kasčiūnas anksčiau atviravo, kad kurį laiką ne visi Lietuvos profesinės kariuomenės kariai buvo pilnai aprūpinti sukomplektuota karine ekipuote. Visgi, Lietuvos kariuomenės vadas teigia, kad šiandien siuacija yra geresnė. Vardija, jog karinės amunicijos atsargos jau yra papildytos ir dar planuojamos pildyti ateityje.

„Taip buvo nepriteklius, nes vėl grįžtame prie finansų. Dabar mes jau labai esame pagerinę situaciją. Sakyčiau, pagal kitų metų pirkimus, mes praktiškai sugebėsim pilnai aprūpinti 50 tūkst. reguliarių karių, kuriuos šiandien turime kariuomenėje, plius rezervas – tai yra mūsų stiprybė. <…>

Ir planas yra link 2030 m. turėti apie 70 tūktst pilnai sukomplektuotų ir apginkluotų karių. Šiaip, karių šiai dienai mes galim 100 tūkst. apginkluoti. Taip, yra šarvinės liemenės, yra šiek tiek išūkių su šalmais, nes šalmų galiojimo laikas yra 5 metai – duoda tiek gamiintojas – tačiau per Maidaną ukrianiečiai su statybiniais šalmais sukariavo ir savo nepriklausomybę atkovojo, tai, aš manau, kad čia nėra didelė tragedija“, – pasakoja kariuomenės vadas.

Turime daug sąjungininkų

Visgi Vaikšnoras yra įsitikinęs, kad Lietuva – kietas riešutėlis – ir kariuomenė „dienai X“ tikrai yra pasirengusi, tad Rusijai lengva ranka okupuoti šalies tikrai nepavyktų. Kariuomenės vadas Lietuvos pajėgumu yra įsitikinęs ir dėl valstybės sąjungininkų, kurių pajėgos yra tikrai nemenkos.

„Mes esame pakankamai gerai suintegravę NATO pajėgumus Lietuvos teritorijoje ir mes automatiškai galime naudotis tų šalių (partnerių) pajėgumais. Net nacionališkai galime pajėgumus užkardyti, pirmiausia pamatyti, o paskui – užkardyti“, – aiškina laidos pašnekovas.

Atkirsti būtų lengviausia

JAV generolas Breedlove‘as interviu prieš mėnesį tikino, kad jei Rusija bandytų NATO vienybę, Baltijos šalys neva būtų pirmosios, kurių teritorijas agresorė kėsintųsi užimti. Taip sugriauti NATO būtų lengviausia. Kariuomenės vadas Vaikšnoras sutinka, kad, dėl geopolitinės Baltijos šalių padėties, regioną užkariauti būtų paprasčiausia. Visgi, ramina, kad išankstinių prielaidų daryti nereikėtų.

„Yra įvairių pamąstymų, kaip būtų, jeigu būtų. Be abejo, mus atkirsti, kaip regioną, yra lengviausia, dėl ko ir yra tie mūsų gynybiniai planai. Taip pat labai didelis dėmesys yra skiriamas Suvalkų koridoriaus apgynimui, kad ateinančios pajėgos, pastiprinimai galėtų atvykti laiku arba nesustojant. Tačiau, vėl, neapsiribokime tuo. Dabar Švedijos ir Suomijos priėmimas į NATO mums padidino ir praplėtė galimybes: dabar tiekimo keliai gali būti ir per Baltijos jūrą tiesiai iš Švedijos, galima per Šiaurę, per Suomiją.<...>

Matot, ekspertai skaičiuoja, kad jeigu Rusija kažkuo pagrasins, kas vakaruose dar nuo Šaltojo karo laikų kelia baimę, tada tie sprendimai gali būti nepadaryti, politikai gali išsigąsti. Bet čia yra tik prielaida, čia nėra faktas, nes šai dienai visi demonstruoja pakankamai gerą vienybę“, – ramina laidos svečias.

Visą pokalbį su R. Vaikšnoru šgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

