Karas Ukrainoje. Kyjivas visiškai uždraudė importą iš Rusijos, bandoma evakuoti žmones iš pavojingų sričių

Pasak ukrainiečių Generalinio štabo pranešimo, Charkivas yra iš dalies blokuotas, miestas patiria atakas. Mariupolyje rusai siekia užimti centrinę miesto dalį. Pietinio Bugo kryptimi Rusijos pajėgos bandė įsitivirtinti Oleksandvikos kaimelyje, bet nesėkmingai.

Kadangi Rusijos pajėgos patiria didelius žmogiškuosius ir technikos nuostolius, tai laikinai okupuotose teritorijose Charkivo, Zaporižės ir Chersono srityse buvo įsteigtos mobiliosios ligoninės ir technikos remonto centrai. Tačiau dėl didelių karių sužeidimų skaičių rusams labai trūksta medikų, jų apkrovos itin didelės, trūksta medikamentų, o papildymas neatvyksta.

Remonto centruose dėl nestabilaus atsarginių dalių tiekimo dirbama be poilsio, nes reikia sutaisyti sugadintą karinę techniką. Gauta žinių, kad į Ukrainos Charkivo regioną taisyti technikos ir remontuoti geležinkelio kelių atvyksta komandos iš Rusijos Jaroslavlio regiono.

Luhansko regione Rusijos okupacinė administracija stiprina pastangas priverstinei mobilizacijai. Melitopolio rajono gyvenvietėse Rusijos pajėgos apieško civilių gyventojų namus, tikrina dokumentus, apklausia žmones, reikalauja informacijos apie buvusius teisėsaugos pareigūnus, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir kitų gynybinių padalinių karius.

Nova Kachovka mieste rusai pasinaudojo vietos spaustuve, kad išsispausdintų savo brošiūras, bukletus, nes ruošiasi neteisėtam referendumui dėl Chersono liaudies respublikos įkūrimo.

Donecko ir Luhansko regionuose Ukrainos pajėgos atmušė aštuonias Rusijos atakas: sunaikino 4 tankus, 8 šarvuočius ir 13 oro taikinių, iš jų tris orlaivius, vieną sraigtasparnį, penkis dronus ir keturias sparnuotąsias raketas.

Ukraina taip pat visiškai uždraudė importą iš Rusijos, kuri iki karo buvo viena svarbiausių jos prekybos partnerių. Prieš karą importo iš Rusijos vertė siekė apie 6 mlrd. dolerių per metus. Apie tai pranešė Ukrainos ekonomikos vystymo ir prekybos ministrė Julija Svyrydenko. Savo pranešime ji pakvietė partneres įvesti visišką energijos išteklių embardą ir visiškai izoliuoti visus Rusijos bankus.

10.36 | Susitarta dėl 9 humanitarinių koridorių

Ukrainos premjero pavaduotoja Iryna Vereščiuk paskelbė, kad sekmadienį sutarta dėl 9 humanitarinių koridorių iš Donecko, Zaporižės ir Luhansko regionų. Tarp jų patenka ir koridorius privatiems automobiliams iš apsiausto Mariupolio.

10.08 | Rusijos konvojus juda rytinėje Ukrainoje

JAV privačios kompanijos „Maxar Technologies“ paviešintos palydovinės nuotraukos rodo, kaip 13 km ilgio karinis konvojus balandžio 8 d. judėjo rytinėje Ukrainoje prie Valykij Burluk miestelio. Šis miestelis įsikūręs į Rytus nuo Charkivo.

09.34 | Sekmadienį ketinama evakuoti žmones iš Luhansko regiono

Sekmadienį Luhansko regiono žmonės bus evakuojami devyniais traukiniais, pranešė Luhansko regiono gubernatorius Sehijus Gaidai. Dauguma traukinių veš žmones į Vakarus, pavyzdžiui, Lvivą.

09.30 | Per karą jau žuvo 177 vaikai

Ukrainos generalinė prokuratūra praneša, kad nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo 177 vaikai ir 336 vaikai buvo sužeisti.

09.26 | Rusai susigrąžina atleistus karius, verbuoja naujokus Padniestrėje

Britų gynybos ministerija teigia, kad siekdama kažkaip padengti patiriamus žmogiškuosius nuostolius savo gretose Rusija bando susigrąžinti į tarnybą asmenis, atleistus nuo 2012 metų. Rusija taip pat bando padidinti savo kovinę galią verbuodama naujokus nepripažintame Padniestrės regione tarp Moldovos ir Ukrainos.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8yjYrVmzHe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xd1tmsCDme