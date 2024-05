Kairys palankiai vertina Vilniaus miesto užmojus apjungti dalį muziejų: tačiau dėl kai kurių detalių turi pastabų

„Pati idėja, jog kažką reikia daryti su tokio tipo muziejais, ieškoti jų veikloms kažkokių naujų spalvų, kad jie būtų atviresni visuomenei, kad jų veikla būtų prasmingesnė – niekaip to negali vertinti neigiamai. Bet, kas matosi iš paskutinių įvykių – kad velnias slypi detalėse. Matome, kad savivaldybė turi išmokti pamoką, kaip svarbu tas detales irgi suvaldyti“, – Eltai teigė S. Kairys.

Ministras tegia, kad ir jam teko nugirsti atvejų, kai gyventojai piktinosi šia reforma dėl klaidingai susidaryto įspūdžio. Anot S. Kairio, panašu, jog dalis visuomenės įsitikinę, kad muziejai bus visiškai uždaromi, nes nežino, kad jų eksponatus ketinama perkelti į Vilniaus miesto muziejų, o buvusiose patalpose įsteigti muziejaus padalinius, literatūrines rezidencijas.

„Kiek ir pačiam teko girdėti diskusijose ar per radiją (...) pavyzdžiui, žmonės sako, kad kažkas naikinama, nors realybėje tai yra tiesiog formos pakeitimas. Be to, kai kurios sąvokos, tokios kaip menininkų rezidencijos, vienos kartos politikams yra suprantamos, o vyresniajai visuomenės daliai be paaiškinimo atrodo, kad ten bus kažkokie privatūs butai“, – teigė ministras.

„Visa problematika susikuria detalėse ir jei į tas detales būtų kreipiamas didesnis dėmesys, gal kažkurių karštų reakcijų būtų pavykę išvengti“, – sakė S. Kairys.

ELTA primena, kad gegužės viduryje sostinės savivaldybės taryba, siekdama optimizuoti miesto muziejų tinklą, nusprendė uždaryti Markučių dvaro muziejų ir jo rinkinį perduoti Vilniaus miesto muziejui. Pastarajam bus perduotas ir Beatričės Grinevičiūtės memorialinio buto-muziejaus rinkinys. Vietoje muziejų ketinama įsteigti jų padalinius.

Be to, savivaldybės tarybos sprendimu nutarta prijungti trijų rašytojų memorialinius namus prie organizacijos „Vilnius UNESCO literatūros miestas“. Venclovų namus, įsikūrusius Pamėnkalnio gatvėje, bei V. Mykolaičio-Putino bei V. Krėvės-Mickevičiaus butus, esančius Tauro gatvėje, ketinama atverti literatūrinėms rezidencijoms.

Vilniaus savivaldybės atstovai akcentuoja, kad priimtas sprendimas kol kas „yra formalus, leidžiantis pradėti teisinius įstaigų tinklo pokyčius“. Aiškesnę įstaigų turinio koncepciją, pasak jų, ketinama pateikti per artimiausius devynis mėnesius.

Visgi tokiai pertvarkai prieštaraujantys visuomenininkai gyventojus paragino pasirašyti peticiją. Už reikalavimą stabdyti muziejų naikinimą jau yra pasirašę per 1,5 tūkst. gyventojų.