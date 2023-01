Kaip gauti paskolą per 5 minutes?

REKLAMA

Kaip atrodo vartojimo paskolos ėmimo procesas?

Gauti paskolą internetu dabar itin paprasta. Pateikiame pagrindinius žingsnius:

Naudodamiesi kreditoriaus interneto puslapyje esančia skaičiuokle, pasirinkite norimą paskolos sumą ir grąžinimo terminą. Taip pamatysite preliminarią mėnesio įmoką su pasirinktomis sąlygomis bei administracinius mokesčius. Kartu tai leis palyginti skirtingų kreditorių siūlomas sąlygas;

Užsiregistruokite kreditoriaus interneto svetainėje arba prisijunkite, jei jau turėjote paskyrą;

Pildykite paraišką. Joje bus paprašyta nurodyti keletą duomenų apie paskolos poreikį ir jūsų finansinę situaciją tam, kad galima būtų pateikti paskolos pasiūlymą, atitinkantį būtent jūsų situaciją;

Užpildę paraišką, prieisite prie identifikacijos žingsnio. Dažniausiai tam, kad būtų patvirtinta jūsų tapatybė, kreditoriai prašo atlikti 0,01 Eur pavedimą iš savo asmeninės banko sąskaitos, tačiau praktikoje gali būti sutinkami ir kitokie identifikacijos būdai.

Paskolos internetu Lietuvoje išduodamos kasdien nuo 7 iki 22 val. Tiesa, kreditai neišduodami nepilnamečiams, nedirbantiems, turintiems skolų, dirbantiems užsienyje. Pateikus prašymą, kiekvieno asmens situacija yra vertinama individualiai. Todėl prieš imant paskolą, labai svarbu įsivertinti savo finansinę situaciją ir gebėjimą ją grąžinti. Vienas svarbiausių rodiklių vertinant jūsų galimybes gauti kreditą yra pajamų ir įmokos santykis, tai yra, kai jūsų turimi įsipareigojimai negali viršyti 40% jūsų gaunamų pajamų.

Paskola per 5 minutes – įmanoma!

Sėkmingai užpildėte paskolos prašymą ir atlikote tapatybės patvirtinimą? Sveikiname, liko vos vienas žingsnis iki paskolos suteikimo. Atlikus šiuos žingsnius, kreditorius pradeda paskolos paraiškos vertinimo procesą. Paskolų vadybininkai įvertina jūsų mokumo istoriją, gaunamas pajamas ir kitokius rodiklius, svarbius paskolos suteikimui. Po kelių minučių gaunate informaciją, ar jums gali būti suteikta paskola norimai sumai ir pasirinktam terminui.

Taigi, jei atitinkate paskolų gavėjams taikomus reikalavimus ir pildant paraišką pateikėte teisingus duomenis apie savo finansinę situaciją, į savo sąskaitą pinigus galite gauti per 5 minutes. Tačiau neretai pasitaiko atvejų, kai visas procesas užtrunka ilgiau, pavyzdžiui, jei reikalingas jūsų sutuoktinio patvirtinimas imant paskolą.

Skubiai prireikė pinigų? Kreipkitės į „Bobutės paskola“ – čia suteiksime kreditą norimai sumai iki 10 000 Eur vos per kelias minutes. Be to, pildydami paskolos prašymą galėsite pasirinkti grąžinimo terminą net iki 72 mėnesių. Paskolos suteikiamos įvairiems poreikiams: būsto remontui ar atnaujinimui, atostogoms, automobilio remontui ar atnaujinimui, sveikatos reikmėms, studijoms ir kursams, netikėtoms išlaidoms bei kitiems gyvenimo atvejams.