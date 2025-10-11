Kainos kyla, bet žmonės vis tiek pirks: „Putinai nuo senų senovės žinomi“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Putinų plantaciją pakaunėje puoselėjantys verslininkai skuba skinti derlių. Uogos didelės ir sultingos, tik ant krūmų šiemet jų gerokai mažiau.
„Uogos visiškai puikios, nebuvo nei ligų, kad užpultų, kad jos suvystų, pradėtų kristi per anksti“, – TV3 Žinioms sakė šeimos verslo atstovė Monika Sadauskaitė-Pocė.
Laukia trečdaliu mažesnio derliaus, todėl kils kaina
Nuskintas uogas putinų augintojai šaldo, o tuomet pirkėjų pamėgtus produktus ruošia – paklausiausi sirupas ir vadinamieji putinukai, guminukai iš putinų.
Užsakymai plaukia nuo vasaros – žmonės ruošiasi peršalimo ligų sezonui. Putinų naudą suprantančių klientų neatbaido, nei karstelėjęs putinų skonis, nei labai specifinis kvapas, primenantis ilgokai dėvėtų kojinių tvaiką
„Supranta tą esmę, kad kuo karčiau tuo sveikiau, ir nebūtinai, kas kvepia yra sveika, o gal ir net kuris kvapas nemalonus yra sveikas, žmonės sąmoningėja ir mūsų klientai jau laukia šio produkto, kad galėtų stiprinti savo organizmą“, – aiškino uogų augintoja M. Sadauskaitė-Pocė.
Gyventojai sako, putinų naudą žino nuo seno. Jie ir širdies veiklą stiprina, ir nuo virusų apsiginti padeda. Tad kai užklumpa negalavimai, naudoja ir į jų kvapą dėmesio nekreipia
„Putino uogas nuskina, jas pertrina, tą tyrelę maišo su geru medum, laikai šaldytuve ir valgai po 1 šaukštą, šaukštelį, kaip kam išeina. Yra sveika, daug vitaminų, daug antioksidantų – labai vertinga uoga“, – teigė putinus peršalimo ligų sezone naudojanti praeivė.
„Su visu tuo kauliuku, kuris viduj, nes jis turi daug veikliųjų medžiagų, sutrini su medum sumaišai, maždaug ant pusės“, – patirtimi dalijosi ir kita šių uogų pirkėja.
Itin vertino mūsų protėviai
Tad jei nuspręsite patys kur putinų prisiskinti, tai pavargti tikrai teks – mat štai ir Panevėžio turguje už indelį putinų pustrečio euro prašanti Virginija, sako, natūraliai gamtoje augantys putinai irgi šiemet derliumi nedžiugina.
„Labai prastas šiemet palyginus, toks išbyrėjęs, tuščios kekės. Ne taip kaip būdavo paimi kekė didelė, tai vieną kitą kekę randi pilną“, – sakė Panevėžio turguje šias uogas pardavinėjanti Virginija.
Putino uogos itin vertingos – jose galybė mūsų organizmui naudingų medžiagų.
„Putinai nuo senų senovės žinomi dėl savo fenolinių junginių, tie junginiai, kurie suima tuos laisvuosius radikalus, kurie gali naikinti kažkokias ląsteles mūsų organizme, pažeisti, dėl ko organizmas nusilpsta“, – pasakojo prekeivė M. Sadauskaitė-Pocė.
Tiesa, vitamino C putinai turi beveik tiek pat kaip juodieji serbentai ar šaltalankiai. O štai kitomis savybėmis pranoksta daugelį uogų.
„Jie turi daug antigrybelinių savybių, veikia ir bakterines ligas prevenciškai – angina, kosulys, bronchai, tai ir mūsų močiutės sakydavo pirmiausia - putinai“, – naudą įvardijo šeimos verslo atstovė.
Putinai taip pat naudojami sutrikus inkstų, šlapimo takų ar kepenų veiklai. Jie vadinami vaistu nuo šimto ligų. O auginti juos gali kiekvienas, putinai nereiklūs ir prisitaiko prie visokių sąlygų, ir net toks permainingas oras kaip šiemet Lietuvoje jų visai negąsdina.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.