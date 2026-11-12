Kaimynų konfliktas dėl triukšmo peržengė visas ribas: štai kaip 1 vakaras pakeitė viską

Šis incidentas įvyko dar 2020 m. spalio 29-ąją, namo laiptinėje. Žodinio konflikto su kaimynu metu, Marius Z. du kartus kumščiu sudavė jam į kairią veido pusę.
Dėl šių smūgių nukentėjusiajam lūžo skruostikaulis ir viršutinis žandikaulis, taip pat liko mėlynė paakyje ir kraujosruva kakle. Tokie sužalojimai buvo įvertinti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Kaltės nepripažino
Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu savo kaltės nepripažino. Marius Z. pasakojo, kad A. T. yra jo kaimynas, kuris gyvena kartu su žmona. Jie dažnai girtuokliauja, kelia didelį triukšmą, trukdo ilsėtis. Tą vakarą grįžęs namo girdėjo, kad vėl pas kaimynus didelis triukšmas.
Anot jo, vyras kentėjo triukšmą iki 20 val. vakaro, tada neapsikentęs nusileido į lauką ir pabeldė šiems į langą. Belaukdamas jų stovėjo lauke ir rūkė, girdėjo, kad nukentėjusysis keikėsi necenzūriniais žodžiais.
Nukentėjusysis neišėjo, o tarpduryje pasirodė jo žmona, kuri buvo neblaivi. Ši, nespėjus jam pasakyti nei žodžio, jį užsipuolė, vartojo necenzūrinius žodžius, sakė, kad jis negali aiškinti kaip gyventi, nes yra niekas, narkomanas ir neturi vaikų, tai kodėl priekaištauja dėl triukšmo.
Jis paprašė, kad pakviestų vyrą. Moteris nuėjo į vidų pakviesti vyrą ir abu kartu išėjo į lauką. Tada abu užsipuolė jį necenzūriniais žodžiais, visaip vadino, aiškino, kad gali daryti ką nori.
Anot kaltinamojo, kaimynas buvo girtas, vos stovėjo ant kojų. Jis pasakė kaimynui, kad jei šis dar su juo taip šnekės, tai duos šiam į galvą. Iš karto po jo pasakytų žodžių, A. T. trenkė kumščiu jam į veidą.
Jis užsimojo ir trenkė šiam atgal vieną kartą kumščiu į veidą, nuo kuo jis nukrito. Marius Z. teigė, kad norėjo jam padėti atsikelti, tačiau kadangi kaimynė ten šūkavo, o A. T. buvo sąmoningas, tai jis numojo ranka ir nuėjo namo.
Grįžęs namo papasakojo mamai apie įvykį ir išėjo pasivaikščioti. Namo grįžo apie 23 val., pas kaimynus dar buvo triukšmas, todėl jis skambino ir pranešė apie tai policijai.
Vėliau Marius Z. aiškino, kad jis pirmas kaimynui netrenkė, tai šis esą jį užpuolė ir jam sudavė, o jis tik gynėsi. Nesitikėjo, kad nukentėjusysis iškvies policiją, nes pats triukšmavo ir pradėjo konfliktą.
Kai kaimynas nugriuvo jokio kraujo nebuvo. Kaip jam nuo tokio jo smūgio galėjo atsirasti sužalojimai, Marius Z. teigė nesuprantantis. Svarstė, kad jie atsirado vėliau.
Todėl kaltinamasis visiškai nesutiko su nukentėjusiojo ir ligonių kasos civiliniais ieškiniais. Jo manymu byla yra suklastota. Nukentėjusysis negulėjo ligoninėje, o jo brolis turi visur ryšių.
Anksčiau nekonfliktavo
Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. T. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su kaimynu Mariumi Z. jokių santykių nepalaiko, šis mokėsi vienoje klasėje su jo dukra ir yra jo kaimynas.
Jokių konfliktų niekada neturėjo, niekada šis nėra reiškęs jam jokių pretenzijų. Tą vakarą jie su žmona grįžo namo. Nei jis, nei žmona jokių alkoholinių gėrimų nevartojo.
Apie 18.30 val. į jų buto langą pradėjo belstis kaimynas Marius Z. Jo žmona išėjo į lauką paklausti, ko jis nori. Marius Z. žmonai nurodė pakviesti jį, nes nori su juo pakalbėti.
Vyras išėjo į lauką. Lauke Marius Z. jam pradėjo reikšti kažkokias pretenzijas dėl triukšmo, nors jokio triukšmo pas jį namuose nebuvo.
Tuo metų jis necenzūrinių žodžių nevartojo. Jis paaiškino kaltinamajam, kad jokio triukšmo namuose nėra, nes jis prieš tai dirbo naktinėje pamainoje.
Tada kaltinamasis trenkė jam į kairės pusės veido sritį, dėl ko jis pajuto fizinį skausmą. Po smūgių jis parkrito ant žemės ir gulinčiam jis dar kartą sudavė į žandą.
Po to jis atsikėlė ir pasakė žmonai kviesti policiją. Žmona taip ir padarė, paskambino bendruoju pagalbos telefonu, pranešė policijai bei greitajai medicininei pagalbai apie tai kas nutiko.
Marius Z. tuo metu jau buvo išėjęs. Netrukus atvyko policijos pareigūnai, jis papasakojo kas nutiko. Jis suprato, kad jam suduota su daiktu, nes žandikaulyje buvo skylė, bet kaimyno rankose nieko nepastebėjo.
Atvykę medikai jį apžiūrėjo ir nusprendė vežti tolimesnei apžiūrai į Žalgirio kliniką. Atvykus į Žalgirio klinikas, medikai jį apžiūrėjo ir nustatė skruostikaulio lūžimą.
Todėl nukentėjusysis prašo priteisti jo naudai iš kaltinamojo 10 tūkst. eurų neturtinę žalą. Vyras teigė, kad dėl kaltinamojo kaltės jis tapo laikinai nedarbingu ir negavo dalies pajamų. Neturtinė žala dar pasireiškė ir emocine trauma, nes vyras pradėjo bijoti vakare išeiti į lauką.
Kalte nesuabejojo
Teismas nusprendė Marių Z. pripažinti kaltu ir skirti jam vienerių metų laisvės apribojimo bausmę. Nuo bausmės atlikimo pradžios, nuteistasis įpareigotas per visą bausmės atlikimo laikotarpį įvykdyti kelis teismo reikalavimus.
Marius Z. privalo nuo 23 val. iki 5 val. būti savo gyvenamojoje vietoje, jeigu tai nesusiję su darbu, gydymu ar mokslu. Taip pat vyras privalo dirbti arba būti registruotas Užimtumo tarnyboje, arba mokytis ir kokiu nors būdu nebendrauti su nukentėjusiuoju, o per vieną mėnesį – atsiprašyti jo.
Teismas tenkino civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštą 1868 eurų ieškinį. Taip pat Marius Z. dar turės padengti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareikštą 1314 eurų ieškinį.
Nors nukentėjusysis prašė priteisti jam 10 tūkst. eurų, tačiau šis ieškinys tenkintas tik iš dalies. Vyrui iš smurtautojo priteista 800 eurų neturtinė žala.
Šis nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.
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