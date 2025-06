Kai žmonės gatvėse įspėjami apie 100 eurų augančias išlaidas, Sysas atkerta: „Žmonės, mąstykite savo galva“

Valdantieji socialdemokratai, „Nemuno aušra“ ir demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ sutarė, kad pirmas būstas nebus apmokestinamas nekilnojamojo turto (NT) mokesčiu.

„Priimtas sprendimas neapmokestinti pirmojo NT objekto, pirmojo būsto, o kitiems turtiniams vienetams taikyti prieš tai siūlytas tvarkas“, – po koalicijos tarybos posėdžio trečiadienį sakė Gintautas Paluckas.

Vyriausybė teikė projektą su pirmojo būsto 10 tūkstančių eurų vertės neapmokestinamuoju dydžiu, o kito turto – 50 tūkstančių eurų. Tačiau kiti koalicijos partneriai reikalavo pirmajam būstui 100 tūkstančių eurų neapmokestinamojo dydžio arba jo iš viso neapmokestinti. Tad finansų ministro Rimanto Šadžiaus naujasis koalicijos sprendimas netenkina.

„Nepritarčiau. Ką pasiūlėme, išsprendžia visas problemas ir klausimus. Jie rūpinasi tais, kieno būstas prasčiausias, o mūsų modelis leidžia nustatyti grindis ties būsto kainų vidurkiu, pusė gyventojų būtų atleisti nuo mokesčio“, – kalbėjo ministras.

Pagal Vyriausybės pasiūlytą nekilnojamojo turto mokesčio projektą, anot finansų ministro, vidutinis metinis mokestis esą būtų 32 eurai už pirmąjį būstą ir jo lietuviai per metus susimokėtų iš viso apie 30 milijonų eurų, o už kitą turtą susimokėtų dar apie 10 milijonų eurų.

Liberalai perspėja žmones

Liberalų sąjūdis Vilniaus centre prie Baltojo tilto praeivius perspėjo apie gresiantį kainų šuolį, jei valdantieji nuo kitų metų padidins mokesčius. Esą kiekvienam lietuviui naujiems mokesčiams teks atseikėti kas mėnesį mažiausiai 10 eurų, o kai kuriems ir dar daugiau.

„Po 10 eurų per mėnesį prisidės vidutiniškai kiekvienam, per NT mokestį, individualia veikla kas verčiasi 50 eurų prisidės, tai 100 eurų per mėnesį gyventojui prisidės per mokesčius“, – sakė Seimo narė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Tačiau socialdemokratų mokesčių reformos vedliai ragina netikėti liberalų gąsdinimais kitąmet dar 15 procentų brangesniu kavos puodeliu ar pietų lėkšte ir tikina, kad dėl mokesčių reformos infliacijos pakilimas esą bus nereikšmingas.

„Taip, mes vertinome, jis nereikšmingas. O jei būtų pritarta verslo pasiūlymams nejudinti pajamų, pelnų, tada turėtume reikšmingą infliacijos šuolį“, – teigė finansų ministras Rimantas Šadžius.

„Siūlyčiau pasižiūrėti, kaip kava pabrango per paskutinius metus be NT ir kitų mokesčių. Sąmokslai ir gąsdinimai, kad kavą uostysit tik per stiklą – žmonės, mąstykite savo galva“, – sakė Algirdas Sysas.

