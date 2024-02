Jurgita Kveselaitė. Pirmojo būsto įsigijimas – į ką pirkėjas turėtų atkreipti dėmesį

Kadangi namai – nepigus pirkinys, labai svarbu žinoti keletą taisyklių, kurių laikantis mažėja tikimybė nusipirkti ne tai, ko iš tikrųjų norisi ir išleisti daugiau pinigų, nei būtina.

Apskaičiuokite vienkartines ir pasikartojančias išlaidas

Skaičiuojant, kiek pinigų reikės būstui įsigyti, būtina atsižvelgti į vienkartines išlaidas bei su namais atsirasiančias pasikartojančias įmokas. Viena iš vienkartinių išlaidų perkant būstą su paskola – pradinis įnašas. Lietuvos bankai imant paskolą šiuo metu reikalauja vidutiniškai 15 proc. būsimo būsto vertės. Jeigu nusižiūrėjote būstą už 100 tūkst. eurų, pradinis įnašas bankui sieks 15 tūkst. eurų nepriklausomai nuo to, kokiam laikotarpiui skolinsitės.

Žinoma, pradinės įmokos dydis priklauso nuo pasirinktos hipotekos tipo ir banko. Dauguma bankų savo svetainėse pateikia skaičiuokles, kuriomis naudodamiesi galite sužinoti būsimą pradinį įnašą. Paskaičiavę, kiek pinigų reikės vien tam, kad gautumėte paskolą, galite numatyti, per kiek laiko sutaupysite tokią sumą. Žinoma, reikėtų atkreipti dėmesį ir į nekilnojamojo turto (NT) kainų pokytį per taupymo laikotarpį.

Nereikėtų pamiršti, kad perkant būstą turėsite ir kitų vienkartinių išlaidų. Pavyzdžiui – reikės mokėti notarui už dokumentų patvirtinimą. Jeigu namų jums ieško agentas, jo paslaugos irgi kainuos.

Sudarant taupymo planą bei biudžetą būsto pirkimui neretai pamirštamos persikraustymo išlaidos. Pavyzdžiui, daiktų pervežimas, užnešimas, baldų išrinkimas ir surinkimas. Jeigu nusižiūrėjote seną būstą, pardavėjas gali jame palikti daiktų bei baldų, tad jums kainuos ir jų išvežimas. Jeigu būstas – naujai pastatytas, jame gali likti statybinių atliekų, kurias taip pat turėsite utilizuoti, o tai dažnu atveju kainuoja papildomai. Internete gausu įmonių, siūlančių šias paslaugas, tad pravartu iš anksto pasidomėti kainomis ir įtraukti jas į biudžetą. Nepamirškite, kad kai kurių daiktų ar atliekų išvežimo kaina priklauso nuo svorio, tad į biudžetą reikėtų įtraukti kelis papildomus šimtus eurų, nes nežinote, kiek tiksliai viskas svers.

Kad išvengtumėte finansinio streso perkant būstą, iš anksto nustatykite būsimų kainų diapazoną pagal savo biudžetą. Žinoma, būtinai apskaičiuokite ir būsimas paskolos įmokas bankui bei išsiaiškinkite, kiek galėsite joms skirti. Lietuvos bankai dažniausiai suteikia paskolą, jeigu mėnesinė įmoka siekia ne daugiau nei 40 proc. ją imančio asmens ar asmenų pajamų.

Išsiaiškinkite, ką siūlo skirtingi bankai

Prieš imdami paskolą palyginkite kelių ar net visų Lietuvos bankų siūlomas sąlygas. Jos dažniausiai pateikiamos bankų interneto svetainėse, tačiau konkrečiai jums tinkamą pasiūlymą gausite tik pasitarę su banku. Kadangi bankuose kiekvienos paskolos pasiūlymas vertinamas

individualiai, gali būti, kad iš pradžių brangiausiu atrodęs pasiūlymas jums taps pigiausiu ir atvirkščiai. Pasikonsultavę asmeniškai galite sutaupyti tūkstančius eurų palūkanų per visą paskolos laikotarpį.

Kad gautumėte tikslesnius duomenis, galite kreiptis į bankus prašydami pateikti tokios pat hipotekos rūšies sąmatas. Tai reiškia – užpildyti prašymus numatytai paskolos sumai numatytam laikotarpiui ir išsiųsti juos visiems bankams. Tą patį galima padaryti ir telefonu ar nuėję į banko filialą – juose dirba konsultantai, kurie paaiškina taisykles, palūkanų normas bei sudaro konkretų pasiūlymą konkrečiam klientui.

Skolintojai atsižvelgę į jūsų situaciją, gali pasiūlyti įvairių nuolaidų, pavyzdžiui, dalį paskolos sumokėti iš anksto, kad sumažėtų palūkanų norma. Taip pat būtinai išsiaiškinkite, kokią paskolą galite gauti – su kintančiomis ar nustatytomis palūkanomis ir kiek įtakos tai turės jūsų mėnesinėms įmokoms.

Jeigu būstą ketinate pirkti iš NT vystytojo, rekomenduoju pasidomėti, ar NT vystytojas bendradarbiauja su kuriuo nors banku. Yra nemaža tikimybė gauti paskolą geresnėmis sąlygomis arba nuolaidas sutarčiai ar kitiems mokesčiams.

Konsultuokitės su profesionalais

Draugų ir artimųjų patarimai ir patirtis apie būsto pirkimą – gerai, tačiau nebūtinai tiks ir jūsų atveju. Šiuolaikinė NT rinka kinta labai greitai, palūkanų normos keičiasi žaibiškai, prie jų taikosi ir bankų mokesčiai. Negana to, pačios būsto kainos šokinėja aukštyn-žemyn, tad labai svarbu neatsilikti nuo aktualijų.

Jeigu turite galimybę, pasitarkite su teisininku bei finansų konsultantu. Jie gali suteikti svarbių patarimų ir pagalbos visuose proceso etapuose. Taip pat dažnai įmonės siūlo nemokamą pirmąją konsultaciją, tad pasinaudokite šia galimybe ir pasitarkite su savo srities ekspertais. Žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose pasidomėkite ir ekonomistų patarimais. Jie dažnai išsako savo nuomonę apie būsto pirkimui tinkamą bei netinkamą laikotarpį, kainas ir net numato galimus ekonomikos pokyčius.

Išsirinkę būstą nepagailėkite pinigų profesionaliai jo apžiūrai. Būsto būklės patikrinimą Lietuvoje siūlo nemažai įmonių ir šis procesas gali apsaugoti nuo galvos skausmo ateityje. Namų apžiūra – kruopštus būsto įvertinimas, kuomet ieškoma galimų problemų, kad pirkėjas galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl pirkimo. Per šią procedūrą tikrinama viskas – nuo būsto konstrukcijos iki galimų kenkėjų, nuodingų statybinių medžiagų ir net pelėsio.

Jeigu perkate būstą iš nekilnojamojo turto vystytojo, rekomenduoju plačiau pasidomėti apie bendrovę, pasižiūrėti, kaip atrodo prieš 5 ar daugiau metų pastatyti šio vystytojo NT projektai.

Rinkos analizės svarba

Dinamiškai kintant NT rinkai kartais sudėtinga suprasti, kiek gali kainuoti jūsų nauji namai. Kad norai neprieštarautų galimybėms, reikia nuolat sekti kainas bei pokyčius mieste ar rajone,

kuriame norite gyventi. Jeigu žinote apytikslę vietą, kurioje ieškote namų, galite pasinaudoti įmonių, siūlančių turto vertinimą bei kainų palyginimą paslaugomis. Dažnai jų svetainėse skelbiamos ne tik kainos, bet ir įvykę sandoriai – kiek ir už kokią sumą buvo parduota būstų jūsų numatytoje teritorijoje.

Pirmiausia, taip suprasite, ar galėsite nusipirkti namus už tiek, už kiek planavote. Jeigu konkrečiame rajone įvykdoma daug pardavimų, tikėtina, kad populiarumas ilgainiui padidins NT

kainas, tad jūsų namai gali atsieiti daugiau, nei skaičiavote anksčiau. Ir atvirkščiai, jeigu rajone parduodama mažai būstų, tai gali būti puiki proga įšokti į žemesnių kainų traukinį.

Prieš pirkdami naujus namus išsiaiškinkite, ar galite gauti valstybės paramą. Lietuvoje vykdoma programa ir siūlomos įvairios išmokos pirmą kartą būstą įsigyjančioms šeimoms. Jei atitinkate keliamus reikalavimus, jūsų išlaidos būstui gali gerokai sumažėti.

Labai didelė tikimybė, jog tie, kurie dabar galvoja įsigyti savo pirmąjį būstą, dėl didėjančio gyvenimo tempo, augančių galimybių arba keičiantis šeimyninei padėčiai, po kelerių metų svarstys apie kitą būstą. Tokį, kuris tuo metu labiau atitiks pasikeitusius poreikius. Todėl natūralu, kad savo pirmąjį būstą norėsite parduoti už kuo geresnę kainą. Būsto vertė priklauso ne tik nuo vietos, bet ir naudotų medžiagų, fasado, langų, stogo ir net kieme esančios žaidimų ar sporto aikštelės kokybės. Dėl to rekomenduoju prieš perkant, NT pardavėjo paklausti detalių apie pasirinktą būstą. Taip geriau suprasite, kokia dabar yra jūsų būsto kokybė ir kokie jūsų namai bus po metų, penkerių ar dešimties. Įdomus faktas. Pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų gyventojų surašymo biuro (angl. The United States Census Bureau) duomenimis, amerikiečiai gyvenamąją vietą vidutiniškai pakeičia net 11 kartų per gyvenimą