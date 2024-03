Jurgita Kveselaitė. Patarimai, kaip mažą butą paversti erdviais apartamentais

Svarbi detalė – baldai

Kaip pastebi nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Homa Group“ vadovė Jurgita Kveselaitė, viena svarbiausių detalių kuriant jaukumą nedideliame bute yra tinkami baldai.

Tad renkantis baldus mažam būstui, pavyzdžiui, lovą, sofą ar fotelį, pasak jos, dėmesį pirmiausia verta atkreipti į tokius, kurių kojelės neuždengtos audiniais ar kitomis medžiagomis.

„Tokiu būdu šviesa gali prasiskverbti pro daugiau erdvių, kambarys atrodys mažiau apkrautas. Tarpas tarp grindų ir baldo vizualiai atveria daugiau neužimto ploto negu, tarkime, vientiso masyvo, grindis siekiantys baldai”, – patarimu dalijasi J. Kveselaitė.

Pasak NT ekspertės, mažesnei erdvei įprasta ieškoti ir mažesnių baldų, tačiau taip elgtis reikėtų ne tik dėl išmatavimų, pavyzdžiui, kad baldas fiziškai tilptų kambaryje. Jis turėtų derėti ir prie kambario proporcijų: lova neturėtų užimti pusės ar trečdalio viso kambario grindų, sieninė spinta – neuždengti visos sienos. Dideli baldai mažuose namuose atrodo neskoningai ir užima erdvę.

„Šalyse, kuriose gyvenamasis plotas ypač brangus, prieš keletą dešimtmečių išpopuliarėjo ir iki šiol savo pozicijų neužleidžia daugiafunkciai baldai. Mūsų akiai įprastos ir gana dažnai naudojamos išskleidžiamosios sofos. Taip pat vis labiau populiarėja stalai, kuriuos galima sulenkti, kad nenaudojami neužimtų vietos. Vakarų šalyse populiarios atlenkiamos miegamojo lovos, kurios integruojamos į sieną ir dieną neužima grindų ploto, o naktį tiesiog atlenkiamos su visu čiužiniu. Renkantis baldus reikėtų atkreipti dėmesį į juose įmontuotas daiktadėžes. Mažose erdvėse itin naudingos lovos su patalynės dėžėmis, tuščiaviduriai pufai ar kavos staliukai su nuimamu stalviršiu”, – apie baldų tendencijas pasakoja J. Kveselaitė.

Daugiafunkciai baldai sutaupo grindų vietos, vizualiai plėsdami būsto plotą. Tą galima padaryti ir su prie sienų tvirtinamais ar pakabinamais baldais. Svarbu turėti omenyje, kad tokiu būdu atveriamas grindų plotas, tačiau siaurėja plotas tarp priešingų patalpos sienų.

Be to, namuose neapsieinama be sandėliuko ar spintelių, kuriose laikomi daiktai bei prietaisai. Taigi, mažesnėms erdvėms labai tinka vertikalios laikymo lentynos. Turintys daug knygų gali įrengti joms skirtą lentyną nuo grindų iki pat lubų.

Virtuvėje vietoje puodams skirtų spintelių su durimis galima nuo lubų pakabinti laikiklį ir ant jo sukabinti dažniausiai naudojamus rakandus. Taip pavyks sutaupyti vietos ant sienos ir paįvairinti interjerą.

Interjere – dėmesys spalvoms

J. Kveselaitės teigimu, vizualiai padidinti namus galima ir fiziškai sumažinant daiktų skaičių juose, tačiau ne ką mažiau naudos suteiks tinkamai parinktas interjeras, spalvos bei erdvių išplanavimas.

„Šviesesnės sienų, baldų ir audinių spalvos atspindi natūralią šviesą ir padidina kambarį, todėl naudinga vengti tamsesnių atspalvių. Kur kas efektyviau pasirinkti šviesių ir neutralių spalvų paletę, daugiau dėmesio skiriant pastelinėms spalvoms ir, žinoma, baltos atspalviams.

Vieno atspalvio sienos ir kiti paviršiai visame bute, neišryškinant išskirtinių sienų, padeda išlaikyti vienodas patalpų proporcijas. O jei norima šiek tiek išskirtinumo ar detalių, tą galima padaryti nudažant grindjuostes, langų ir durų apdailą vienu atspalviu šviesiau nei likusioje patalpoje”, – pataria NT ekspertė bei priduria, kad renkantis dažų spalvas, reikėtų atsižvelgti į kitus būsto paviršius, ypač grindis, kadangi erdvė vizualiai didėja, kai paviršių spalvos kardinaliai nesiskiria ar net yra tos pačios. Tai sukuria pusiausvyrą ir neišryškina paviršių skirtumų.

Bandant sukurti daugiau erdvės namuose svarbus ir dar vienas dalykas. Pasak ekspertės, jei nėra galimybės išgriauti sienos, kad padidinti patalpas namuose, galima padaryti paprasčiau – išimti vidines duris. Jei durys atsidaro į kambarį, jų panaikinimas gali padidinti vertingą grindų plotą ir patalpų „suskaidymą“. Dėl šios priežasties naudinga visiškai išimti duris arba tiesiog pakeisti jas stumdomosiomis ir uždaryti tik prireikus.

Be to, pasak „Homa Group” vadovės, net ir dekoratyvinės langų apdailos priemonės, pavyzdžiui, užuolaidos, užima plotą ir mažina kambarį. Todėl naudingiau rinktis minimalistinę langų apdailą, pavyzdžiui, roletus iš tokios pat spalvos audinio kaip ir sienos.

„Jei neįsivaizduojate namų be užuolaidų, galite pasirinkti alternatyvą – įrengti takelį ant lubų. Planuojant mažo būsto interjerą, geriausia viską daryti kuo paprasčiau. Laikantis paprasto ir darnaus dizaino, sukuriamas tvarkos pojūtis, o minimalistinis apstatymas sudaro didesnės erdvės įspūdį. Norint sukurti erdvės iliuziją, svarbiausia atsižvelgti į baldų ir dekoro mastelį, spalvas bei išdėstymą”, – būstą įsirenginėjantiems pataria J. Kveselaitė.

Leiskite žaisti šviesai

Renkantis apšvietimą mažesnės kvadratūros būstui, geriausia naudoti skirtingus visos aplinkos, centralizuoto ir akcentuojančio apšvietimų derinius. Tinkamai apšviesti kambariai paprastai atrodo erdvesni, todėl geriausia numatyti, kurioms patalpoms geriausiai tiktų per visą lubų plotą įrengti šviestuvai, o kur vizualiai padidėtų ryškiai vienos lempos apšviestas kampas.

„Mažoms erdvėms netinka pastatomos lempos ar toršerai, mat iš kuo aukščiau kris šviesa, tuo labiau ji didins erdvę. Eksperimentuojant su apšvietimu svarbu prisiminti, kad norint pakankamai apšviesti nedidelį kambarį, reikėtų bent trijose jo vietose įrengti šviesos šaltinius.

Šviesos sklaidai labai pasitarnauja ir veidrodžiai. Jie nedidelėje erdvėje sukuria gylio iliuziją ir atspindi šviesą. Šis būdas padeda sutaupyti, mat strateginėse vietose pastatyti ar pakabinti veidrodžiai pritraukia saulės šviesą ir leidžia jai „šokinėti“ po visą kambarį, sukurdami erdvės pojūtį. Paprasčiausiai panaudoti veidrodžius galima juos tiesiog atremiant į sieną ar kabinant ant jos. O veidrodį pastatę priešais langą, kur jis „pagaus“ daugiausiai saulės šviesos, pavyks sukurti menišką didesnės erdvės pojūtį“, – pastebėjimais dalijasi J. Kveselaitė.

Pasitelkus tinkamas spalvas, baldus, interjero detales ir šviesos šaltinius, galima nesunkiai optiškai padidinti bet kurį būstą. Visgi svarbiausias aspektas, įrengiant nedideles patalpas – nereikalingų daiktų atsikratymas. Pasilikite tik tuos, kurie jums būtini arba turi sentimentalią vertę.

Jurgita Kveselaitė yra nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Homa Group“ vadovė.