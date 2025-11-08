Jurbarke automobilio nesuvaldęs vairuotojas kliudė du pėsčiuosius

1958-aisiais gimęs ir „Audi“ automobilį blaivus vairavęs vyras jo Smukučių gatvėje nesuvaldė penktadienį, apie 11 valandą.
Dėl sužalojimų į Jurbarko ligoninės Priėmimo skyrių buvo pristatyti 1952 ir 1958 metais gimę nukentėjusieji.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
