TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jurbarke automobilio nesuvaldęs vairuotojas kliudė du pėsčiuosius

2025-11-08 10:13
2025-11-08 10:13

Jurbarke automobilio kelio vingyje galimai nesuvaldęs vairuotojas kliudė du pėsčiuosius, kurie dėl patirtų sužalojimų pristatyti į ligoninę, šeštadienį pranešė Marijampolės apskrities policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

0

1958-aisiais gimęs ir „Audi“ automobilį blaivus vairavęs vyras jo Smukučių gatvėje nesuvaldė penktadienį, apie 11 valandą.

Dėl sužalojimų į Jurbarko ligoninės Priėmimo skyrių buvo pristatyti 1952 ir 1958 metais gimę nukentėjusieji.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

