JAV teismas: Lietuvos bendrovė aktoriui Clint`ui Eastwood`ui turės sumokėti 250 tūkst. eurų

Ieškinys patenkintas iš dalies – aktorius reikalavo 5 milijonų 274 tūkstančių 396 eurai žalos atlyginimo. Ši suma buvo priteista JAV teismo sprendimu.

Šie pinigai priteisti už tai, kad Lietuvos bendrovė, kuri vėliau buvo likviduota ir išregistruota, vykdydama elektroninę prekybą kanabidiolio produktais, reklamuodama platinamus produktus, neteisėtai naudojosi ieškovo Clint՚o Eastwood՚o vardu, atvaizdu, taip pat naudojo grotažymes, siekdama manipuliuoti paieškos rezultatais internete, t. y. sukurdama įspūdį, jog Clint՚as Eastwood՚as ir bendrovės platinami produktai yra susiję.

Kadangi Lietuvos bendrovė buvo likviduota, ieškovai prašė priteisti žalos atlyginimą iš likviduotos bendrovės vadovo, kuris žinojo apie teismo procesą JAV, siekė išvengti priteistos sumos išieškojimo iš jo įmonės, dėl to nusprendė įmonę likviduoti.

Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas nusprendė, kad ieškovų reikalavimas iš dalies pagrįstas, ir priteisė ieškovams iš likviduotos bendrovės vadovo 250 tūkst. eurų žalos atlyginimą, procesines palūkanas ir proporcingai bylinėjimosi išlaidas. Teismas konstatavo, kad atsakovui bendrovės vadovui G. B. tiek iki sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo, tiek ir viso likvidavimo procedūros atlikimo metu buvo žinoma apie teismo procesą JAV. Teismo vertinimu, būtent žinojimas apie vykstantį teismo procesą JAV kaip tik lėmė atsakovo sprendimą likviduoti sėkmingą ir didelį pelną generuojančią bendrovę.

Atsakovas neturėjo jokio pagrindo abejoti tuo, kad JAV teismas bent jau iš dalies patenkins ieškovų reikalavimus. Atsakovo vadovaujama bendrovė vykdė kanabidiolio (CBD) produktų reklamos kampaniją, jos metu buvo naudojamasi Clint՚o Eastwood՚o vardu, atvaizdu ir žinomumu, o straipsniai buvo skelbiami be Clint՚o Eastwood՚o sutikimo. Tokie bendrovės ir jos vadovo veiksmai buvo nesąžiningi, o bendrovės likvidavimas buvo siekis išvengti atsakomybės dėl neteisėtų veiksmų.

Spręsdamas klausimą dėl priteistino žalos atlyginimo dydžio, teismas nurodė, jog šioje byloje žalos dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Kaip pranešė Klaipėdos apygardos teismas, konstatuota, kad bendrovės vadovas pažeidė įstatymų nuostatas, reglamentuojančias reklamos skleidimą ir teisę į atvaizdą. Ieškovas yra visame pasaulyje gerai žinoma asmenybė, informacijos paskleidimo mastas vertintinas kaip didelis, ieškovo pažeistos teisės atkūrimas, atsižvelgiant į auditoriją, yra komplikuotas, tyčinis pažeidimas bei faktus neigiantis atsakovo elgesys yra žalos atlyginimą didinantys veiksniai.

Pasak teismo, atsakovo valdytų įmonių turtinė padėtis nėra tokia, kad jis galėtų atlyginti JAV teismo sprendimu priteistą 5 milijonų 274 tūkstančių 396 eurų sumą. Be to, nuo pažeidimų momento jau praėjo gana ilgas laiko tarpas, dėl to tai gali būti vertinama kaip kompensaciją mažinantys veiksniai.

Teismas, nustatydamas priteistino žalos atlyginimo dydį, atsižvelgė į tyčinius atsakovo veiksmus, be sutikimo skleidžiant reklaminę kampaniją bei likviduojant bendrovę, į likvidavimo metu atsakovo gautą asmeninę naudą (dividendai, reikalavimai į bendrovės skolininkus), į naujausioje teismų praktikoje panašaus pobūdžio bylose (teisė į atvaizdą, reklamos pažeidimai) priteisiamus turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo dydžius.

Apygardos teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.